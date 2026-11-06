$!Busca Mazatlán estrechar lazos comerciales y turísticos con Rusia

MAZATLÁN._ Con propuestas para incorporar tecnología agrícola, ampliar el intercambio de productos y promover al puerto como destino turístico, empresarios de Mazatlán iniciaron un acercamiento con representantes del Gobierno de Rusia en México, durante una visita en la que se busca identificar posibilidades de colaboración con Sinaloa. En el encuentro participaron Ekaterina Filítsina, representante del Ministerio de Agricultura de la Federación de Rusia en México, junto a Dmitrii Kozlov, representante del Ministerio de Desarrollo Económico de dicho país.

La visita, promovida por Octavio Loaiza Torres, junto con Gustavo Uranga y Julio César Nakamura, integrantes del Grupo Empresarial Internacional México-Rusia, tuvo como propósito el facilitar el contacto entre empresarios y explorar oportunidades de negocios. Loaiza Torres explicó que el acercamiento comenzó con el interés por el sector agrícola y el suministro de fertilizantes, pero se amplió hacia actividades como la agroindustria, el turismo, la tecnología y la comercialización de productos con valor agregado. “Para eso es la reunión de hoy, para mostrar ellos qué son, qué traen, quiénes son y qué nos ofrecen. Y nosotros como empresarios locales y sinaloenses también vamos a mostrar nuestras cartas turísticas, agropecuarias, agroindustriales”, comentó. “Es muy importante la impresión que les demos nosotros como mazatlecos para que ellos tengan la capacidad y la emoción y el entusiasmo de decir: regreso a Mazatlán, traigo a mi gente, recomiendo que visiten Mazatlán”.

Por su parte, Filítsina precisó que se trata de un primer acercamiento con el estado para conocer al sector empresarial y estudiar las posibilidades de cooperación, por lo que los proyectos tendrán que definirse a partir de las necesidades y propuestas de ambas partes, donde destacó que el contacto con los empresarios es el objetivo central de la jornada. “Estamos estudiando todas las posibilidades de colaboración mutua, tanto en el ámbito agro como en el ámbito de tecnologías. Todavía no hemos visto prácticamente nada, pero sí vamos a ver unas instalaciones y lo más importante que vamos a tener es el acercamiento con el sector empresarial”, declaró. “Si hay comercio de Rusia a México, puede haber y lo hay otro tipo de comercio de México a Rusia. Y precisamente es el primer acercamiento con el Estado para estudiar las posibilidades que se tienen para favorecer a ambas direcciones de comercio bilateral”. Entre las posibilidades expuestas, Filítsina mencionó sistemas de riego inteligente, almacenamiento y alternativas científicas para mejorar las condiciones de los suelos, ante la importancia que tiene el aprovechamiento del agua para la actividad agrícola.