$!Busca Mazatlán estrechar lazos comerciales y turísticos con Rusia

MAZATLÁN._ Con propuestas para incorporar tecnología agrícola, ampliar el intercambio de productos y promover al puerto como destino turístico, empresarios de Mazatlán iniciaron un acercamiento con representantes del Gobierno de Rusia en México, durante una visita en la que se busca identificar posibilidades de colaboración con Sinaloa.
En el encuentro participaron Ekaterina Filítsina, representante del Ministerio de Agricultura de la Federación de Rusia en México, junto a Dmitrii Kozlov, representante del Ministerio de Desarrollo Económico de dicho país.
La visita, promovida por Octavio Loaiza Torres, junto con Gustavo Uranga y Julio César Nakamura, integrantes del Grupo Empresarial Internacional México-Rusia, tuvo como propósito el facilitar el contacto entre empresarios y explorar oportunidades de negocios.
Loaiza Torres explicó que el acercamiento comenzó con el interés por el sector agrícola y el suministro de fertilizantes, pero se amplió hacia actividades como la agroindustria, el turismo, la tecnología y la comercialización de productos con valor agregado.
“Para eso es la reunión de hoy, para mostrar ellos qué son, qué traen, quiénes son y qué nos ofrecen. Y nosotros como empresarios locales y sinaloenses también vamos a mostrar nuestras cartas turísticas, agropecuarias, agroindustriales”, comentó.
“Es muy importante la impresión que les demos nosotros como mazatlecos para que ellos tengan la capacidad y la emoción y el entusiasmo de decir: regreso a Mazatlán, traigo a mi gente, recomiendo que visiten Mazatlán”.
Por su parte, Filítsina precisó que se trata de un primer acercamiento con el estado para conocer al sector empresarial y estudiar las posibilidades de cooperación, por lo que los proyectos tendrán que definirse a partir de las necesidades y propuestas de ambas partes, donde destacó que el contacto con los empresarios es el objetivo central de la jornada.
“Estamos estudiando todas las posibilidades de colaboración mutua, tanto en el ámbito agro como en el ámbito de tecnologías. Todavía no hemos visto prácticamente nada, pero sí vamos a ver unas instalaciones y lo más importante que vamos a tener es el acercamiento con el sector empresarial”, declaró.
“Si hay comercio de Rusia a México, puede haber y lo hay otro tipo de comercio de México a Rusia. Y precisamente es el primer acercamiento con el Estado para estudiar las posibilidades que se tienen para favorecer a ambas direcciones de comercio bilateral”.
Entre las posibilidades expuestas, Filítsina mencionó sistemas de riego inteligente, almacenamiento y alternativas científicas para mejorar las condiciones de los suelos, ante la importancia que tiene el aprovechamiento del agua para la actividad agrícola.
En este sentido, explicó que Rusia cuenta con desarrollos de laboratorios e institutos que trabajan en microbiología aplicada al suelo, además de equipos y sistemas para la producción.
“Rusia es muy fuerte en muchas cosas, pero sabiendo que sobre la mesa está el tema de ahorro del agua, aquí por ejemplo, entonces nosotros traemos propuestas, información sobre sistemas de riego, sistemas de riego inteligentes, sistemas para almacenamiento”, dijo.
La funcionaria agregó que el intercambio también debe servir para conocer qué requiere el campo sinaloense y determinar cuáles de esas tecnologías podrían responder a sus necesidades.
“Esperamos saber algo también de ustedes en este ámbito, qué es lo que se necesita, qué es lo que busca el sector en esta parte del país para poder responder adecuadamente a lo que se necesita aquí”, expresó.
Sobre la presencia de tecnología rusa de riego en México, afirmó que ya se utiliza en algunas zonas, aunque aclaró que no contaba en ese momento con los lugares específicos y ofreció consultar esa información.
Por su parte, Loaiza Torres planteó el interés de impulsar la tecnificación de dos distritos de riego del sur de Sinaloa, al considerar que un mejor aprovechamiento del agua es necesario para el desarrollo agropecuario, industrial y turístico de Mazatlán.
Exploran mercado para productos sinaloenses
Por otro lado, Dmitrii Kozlov manifestó que Rusia busca fortalecer el intercambio comercial con México y ampliar la participación de las empresas sinaloenses, señalando que el mercado ruso consume productos mexicanos de distintos sectores, entre ellos alimentos, productos agropecuarios, maquinaria y equipo médico, y consideró que existe margen para ampliar esa oferta.
“Nosotros tuvimos las cifras más altas un par de años antes, pero nosotros tratamos de fortalecer este movimiento y aumentar esta cifra por aumentar el comercio con las compañías de Sinaloa”, manifestó.
En materia agrícola, Filítsina indicó que aproximadamente una tercera parte de los fertilizantes que México importa proviene de Rusia, país que también suministra cereales y otras materias primas.
En sentido contrario, mencionó que entre los productos mexicanos que llegan al mercado ruso se encuentran frutas y berries, mientras que durante el encuentro también se habló de bebidas como cerveza y tequila, así como del interés por promover el mezcal sinaloense.
Loaiza señaló que la convocatoria incluyó a agricultores, empresarios hoteleros, representantes de agronegocios, tecnología y productores de alimentos con valor agregado, como mango deshidratado.
Sin embargo, Filítsina puntualizó que la posibilidad de ampliar las exportaciones agroalimentarias requiere revisar las condiciones sanitarias, fitosanitarias y veterinarias aplicables a cada producto.
“Aquí tendríamos que estudiar las posibilidades sanitarias, fitosanitarias, veterinarias de lo que ya se puede exportar o qué es lo que se tiene que hacer si hay interés de ambas partes para hacer posible la exportación de los bienes que no se están exportando”, expresó.
Respecto al traslado de mercancías, Kozlov señaló que no existen rutas marítimas directas entre ambos países, pero sostuvo que el comercio se realiza mediante las conexiones internacionales disponibles.
El turismo fue otro de los temas abordados durante la visita, por lo que Loaiza Torres aseguró que los representantes rusos mostraron interés por conocer la capacidad hotelera, las atracciones del puerto y sus conexiones marítimas.
“Ellos ya me preguntan a mí cuántos hoteles hay, cuántas habitaciones hay, qué atracciones turísticas tenemos, cómo llegan los barcos, dónde están los ferries”, comentó.
El empresario consideró que dar a conocer la oferta de Mazatlán puede contribuir a que los visitantes recomienden el destino y se exploren alternativas para atraer turistas de ese país.
No obstante, Kozlov aclaró que actualmente no hay vuelos directos entre México y Rusia y que, aunque existe interés en recuperar esa conectividad, no identificaba una perspectiva inmediata para restablecerla, por lo que los promotores del encuentro plantearon estudiar opciones de conexión y logística, sujetas al cumplimiento de las disposiciones correspondientes.
Finalmente, como parte de la agenda, los organizadores anunciaron reuniones privadas con empresarios, actividades relacionadas con la oferta turística y una visita al parque aeroespacial.