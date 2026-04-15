$!Busca Movimiento Ciudadano consolidarse como opción rumbo a elecciones de 2027

Con un llamado a la unidad y la continuidad del proyecto político del partido, el nuevo coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, Sergio Esquer Peiro encabezó su primera gira por el sur del estado, donde dejó en claro que la prioridad del partido es reorganizarse y fortalecerse de cara al proceso electoral del 2027 tras el cambio de dirigencia. Durante su encuentro con medios de comunicación, Esquer Peiro destacó que su llegada a la coordinación no responde a una sustitución, sino a una responsabilidad institucional ante la situación de salud por la que atraviesa Sergio Torres tras su atentado, a quien le reconoció por el trabajo realizado en la consolidación del partido en Sinaloa. “Nosotros, antes de políticos, somos ciudadanos de bien, por lo que hoy la salud de nuestro amigo Sergio Torres es prioridad para nosotros y cuenta con todo nuestro apoyo incondicional. Él dejó una base muy importante en todo el estado, un legado que debemos continuar con responsabilidad institucional, porque los partidos y las instituciones están por encima de las personas”, comentó.

“No estoy cubriendo una vacante, estamos enfrentando con responsabilidad un tema muy serio y doloroso, pero no tengo duda de que lo vamos a hacer con mucha unidad. Mi propósito desde el inicio es hacer un gran equipo en Movimiento Ciudadano y que nuestra alianza sea con la ciudadanía”, añadió. Acompañado por la diputada Elizabeth Montoya, así como coordinadores municipales del partido, Esquer Peiro mencionó que el movimiento se encuentra en una etapa de reestructuración interna, enfocada en integrar perfiles con vocación de servicio, honestidad y compromiso social, así como en abrir espacios a la participación ciudadana, especialmente de jóvenes. “Nuestro compromiso es tener los mejores perfiles y hacer una convocatoria general a los jóvenes para dignificar la política. Queremos gente nueva, responsable, con honestidad, compromiso y, sobre todo, vocación de servicio. Esa es la clave para demostrar que se pueden hacer las cosas diferentes”, declaró.

“Buscamos perfiles con compromiso, honorabilidad y vocación de servicio. La gente tiene que creer en el proyecto, y eso solo se logra con líderes confiables que vengan a servir, no a servirse”, agregó. Por su parte, Montoya Ojeda respaldó la nueva etapa y aseguró que el partido mantendrá el rumbo trazado, con el objetivo de posicionarse como una alternativa real ante los problemas que enfrenta el estado, principalmente en materia de seguridad, salud, educación y desarrollo. “Tenemos todo el ánimo para continuar con el gran trabajo que formó nuestro amigo Sergio Torres. En este caminar aprendí algo: rendirse no es una opción. Tenemos que luchar por las causas que beneficien a los sinaloenses”, señaló Montoya Ojeda. De esta forma, ambos coincidieron en que, por ahora, el enfoque no está en la definición de candidaturas, sino en consolidar una base sólida que permita competir en mejores condiciones en el proceso electoral del 2027, donde prevén que el partido pueda alcanzar espacios importantes.