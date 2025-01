$!Busca nueva dirigencia que oftalmólogos estén actualizados y brindar la mejor atención a los pacientes

“Entonces justamente estamos normando esto para que la práctica sea ética y para que tengamos un conocimiento bueno de todas las áreas de nuestra profesión como oftalmólogos”, subrayó en la entrevista.

Informó que las principales enfermedades que atienden los oftalmólogos en Mazatlán son cataratas, lo que se llama carnosidad y que realmente es pterigión, todo lo que tenga que ver con retina, retinopatía diabética, retinopatía hipertensiva, el uso de lentes, todo lo que tiene que ver con cirugías refractivas.

“La verdad es que las cataratas es lo más frecuente porque normalmente se da por edad y se dan por diabetes, entonces hay mucha población diabética. Lamentablemente en Mazatlán los servicios de salud pública prácticamente no tratan este problema, entonces la mayoría de las veces se van a sector privado.

“Cualquier problema de la vista, sobre todo si tienen baja visión, ojo rojo, incluso en los niños, si sienten que no saben si están viendo bien o no, tienen que acudir con especialista y de preferencia un especialista que esté certificado, que esté avalado bajo el Consejo, para que se pueda atender a tiempo y que vaya a mejorar su visión y que no vaya a perder la vista”.