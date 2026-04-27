Busca Partido Verde que CFE revise y ajuste las tarifas de la luz en Sinaloa

Ante los múltiples reclamos de la gente por el aumento a las tarifas en los recibos de la luz, la dirigencia estatal del Partido Verde Ecologista de México, indicó que ya mandaron un exhortó a la Comisión Federal de Electricidad para que se ajuste y revisen varias cuestiones relacionadas al cambio climático en Sinaloa.

El Diputado federal, Ricardo Madrid, explicó que están trabajando para que se revise a fondo el tema de la tarifa preferencial de verano, ya que debido a las altas temperaturas, la población opta por encender los aires acondicionados buscando combatir el calor; lo que sin duda acelera el consumo de energía.

“Mira, es un tema que me preocupa porque luego se pone en el análisis cuando las cosas ya suceden. Está llegando ahorita a los recibos más altos ese ajuste que la CFE ha venido haciendo; pero yo te puedo decir que en el único del mes de diciembre presenté un exhorto a la Comisión Federal de Electricidad, el cual entró por la permanente, para que revise de fondo, no solo los recibos que están llegando, sino también la tarifa preferencial que llega en verano”, expresó.

“La realidad es que el verano en Sinaloa, y el invierno, pues ya prácticamente parecen la misma cosa. Nosotros, como ustedes, seguramente en enero o en diciembre, noviembre, prendimos el aire. ¿Por qué? Porque seguimos teniendo 38, 39, 40 grados, y cuando la tarifa no entra, entonces los recibos se van altos y luego vienen los ajustes posteriores, como este que estamos viviendo”.

Señaló que su postura y trabajo legislativo no van por el momento en que los recibos están llegando con más tarifa, pues piden a la Comisión que se analice un nuevo formato para Sinaloa en el que no tengan que estar buscando año tras año una tarifa preferencial, sino que se vea la realidad del Estado.

“Queremos que se analice cómo las temperaturas han venido variando y tener una tarifa todo el año que sea acorde a la realidad del Estado, para que así no estemos esperando que los recibos lleguen al doble o lleguen altos en un municipio o en otro. Yo lo presenté desde diciembre y hoy estamos al centro de las comisiones esperando la dictaminación, y entiendo que en cualquier momento tendremos una reunión en razón de ese exhorto con las autoridades de la CFE”.

“Nuestras políticas como partido son muy claras. No podemos ver el cambio climático como algo que va a pasar. No podemos seguir dejando y pateando el bote a pensar que tenemos que cuidar el medio ambiente. Es nuestra realidad. Hoy llueve más, en el menor tiempo, lo que antes llovía en una hora, ahora puede llover en 15 minutos, y no va a haber colector ni va a haber sistema pluvial que pueda aguantar ese número, ese volumen de agua que cae en 5 minutos”.

Sobre cuáles son la expectativa de una posible respuesta de la CFE al exhortó mandado, el líder del PVEM en Sinaloa mencionó que espera contar con el apoyo de otros compañeros preocupados también por esta situación, ya que es un problema por el que todas las instancias deben abogar.

“Yo tengo la expectativa y estoy seguro, que no habrá alguien del partido que sea, de la entidad que sea, que no se va a sumar a respaldar esa propuesta. Yo creo que vamos a hacer lo que nos toque y estoy convencido de que podemos lograr algo. ¿Qué necesitamos? No bajar la guardia; no dejar tocar puertas; no dejar insistir y no dejar de ir a las dependencias para llegar algo”.