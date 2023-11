MAZATLÁN._ Al dar a conocer su aspiración a la candidatura a Senador de la República por el Frente Amplio por México el dirigente agrícola y empresario sinaloense Sergio Pío Esquer manifestó este miércoles en Mazatlán que es tiempo de que los partidos políticos y la ciudadanía se reconcilien.

“Independientemente de que yo me he dedicado siempre a la actividad agrícola, a la actividad empresarial, viendo el tema que se venía con el actual Gobierno, con el actual partido, en el 2021 me lancé a la política como candidato a Diputado Federal por el Quinto Distrito de Culiacán, fue mi primera incursión política, de la cual no me arrepiento, al contrario”, añadió Esquer en un evento invitado por la agrupación Amigos de Armando Zamora.

Precisó que en esa ocasión contendió por la Alianza va por México integrada por los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática y obtuvo alrededor de 56 mil votos, que no son malos para un ciudadano, lo que lo dejó cautivado para seguir adelante en la actividad política.

“Hoy estoy aspirando al Senado (de la República) por el Frente Amplio por México, por qué el Frente Amplio, porque el Frente Amplio además de que aglutina a los tres partidos PRI; PAN, PRD está reuniendo a más de 250 asociaciones, eso se me hace muy importante, es muy importante porque como dice la Senadora Xóchitl Gálvez hoy es tiempo de que los partidos y la ciudadanía se reconcilien, no los ciudadanos solos ni los partidos solos”, continuó.

“Yo veo en mi persona que hay una gran oportunidad de esa reconciliación, de reunir ciudadanía con partidos porque ese es el gran reto que nos espera, el reto es muy fuerte, aquí en Sinaloa en general tenemos un problema, lo que es la agricultura, la pesca y la ganadería, que si bien es cierto no son las únicas actividades del estado, sí son las que más influyen en la economía secundaria, entonces es importante que nos vaya bien en esas tres actividades de ellas cuales actualmente están fuera de la agenda federal”.

Ante dirigentes de colonias y ciudadanos en un salón de conocido hotel ubicado en la Avenida del Mar reiteró que hoy el Gobierno no tiene en la agenda ni a los pescadores, ni a los agricultores, ni a los ganaderos, eso es real, ha visto como en el caso del maíz el Gobierno optó por comprar 2 millones de toneladas en lugar de los 6 que había.

“Dejó al garete 4 millones y media de toneladas de maíz y nada más para que se den una idea de lo importante que dejó de haber, en Sinaloa dejaron de circular este año más de 7 mil millones de pesos, ese dinero iba a todos los comercios, a todas las agencias de automóviles, ...a todo lo que tiene que ver con la economía que va directamente relacionada con la agricultura, con la ganadería orgánica también”, subrayó.

Por ello dijo que ahora tiene aspiración al Senado de la República por Sinaloa y lo hace porque esta entidad le dio trabajo, le dio vocación, le dio a su familia.

“Y eso es lo que yo le quiero regresar a esta tierra que quiero tanto porque me ha dado tanto, por eso quiero en esta etapa de mi vida aspirar a eso y en pocas palabras ser la voz de los que producen alimentos en Sinaloa y en México, lo que les estoy ofreciendo es transparencia, resultados y hablarles siempre con la verdad, un activo muy importante en un legislador es defender los intereses de quienes lo eligieron, cosa que no se da actualmente”, recalcó ‘Pío’ Esquer.

En el evento el aspirante a la Presidencia Municipal de Mazatlán por el Frente Amplio por México, Armando Zamora Canizález, recalcó que la próxima Presidenta de la República será Xóchitl Gálvez porque las mujeres de este municipio y de Sinaloa y de México, así como los jóvenes y adultos la van a apoyar con todo y los votos están en las colonias, en las sindicaturas y en las comisarías.

“Los que estamos aquí estamos apoyando no al 100, al mil por ciento a la que será la próxima Presidenta de la República. Xóchitl Gálvez Ruiz, a ella estamos apoyando y la estamos apoyando con todo en las colonias”, resaltó Zamora Canizález.