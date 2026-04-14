Busca Protección Civil combatir posibles riesgos de incendios forestales

Tras el inicio de la temporada de incendios forestales, Protección Civil de Mazatlán ha comenzado a planificar los trabajos de prevención de incidentes con fuego junto a la Comisión Nacional Forestal, informó el coordinador municipal Óscar Osuna Tirado.

Mencionó que durante las reuniones se plantearon principalmente acciones de prevención en comunidades cerca de zona rural, donde se buscará dar una capacitación a los pobladores para que puedan estar alertas en caso de un siniestro de este tipo.

“Ya tuvimos la reunión en Culiacán con Conafor, obviamente es una reunión de coordinación donde se plantearon algunas situaciones de prevención, y sobre todo estar muy al pendiente de aquellas comunidades que puedan estar expuestas cuando se genere un incidente de este tipo”, dijo Osuna Tirado.

“Estuvimos sobre todo con la capacitación a dichas comunidades en materia de brigadas comunitarias, para que ellos puedan atender alguna situación de riesgo que se presente”, añadió.

Además del riesgo de incendios forestales, también advirtió sobre siniestros provocados en ríos, playas o praderas, donde los jóvenes suelen hacer fogatas durante alguna reunión.

Antes esto, llamó a no dejar una sola flama encendida por descuido, ya que siempre son el primer generador de incendios.

“Siempre se ha hecho la recomendación que cuando enciendan algún fogón siempre se apague totalmente, que se cercioren que esté bien apagado precisamente para evitar que se nos propague y poder generar un accidente aquí en la parte baja del municipio”.

Semana de la Moto deja saldo positivo

Óscar Osuna Tirado señaló que durante la Semana de la Moto estuvieron atendiendo algunas emergencias junto a Bomberos Mazatlán y el Escuadrón Acuático, mismas que no pasaron a mayores y pudieron recibir apoyo médico necesario, dejando la fecha con saldo positivo.

“Mira, fue un fin de semana movido con un saldo positivo podemos decir, en lo que fue la Semana en la Moto. Se presentaron atenciones a algunos accidentes que tuvimos aquí en Avenida del Mar; algunos rescates acuáticos a los que se dio atención hospitalaria a las personas que se sacaron del mar, pero ahí podemos decir que fue un fin de semana tranquilo entre todos”.