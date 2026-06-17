Busca ‘Romifest’ transformar tapitas en esperanza para apoyar a niña con leucemia

MAZATLÁN._ Entre tapitas, manos solidarias y una comunidad unida por una misma causa, se alista el Romifest, un evento organizado por el Jardín de Niños Eloísa Aguirre del Valle que representa el cierre de la campaña “Tapitas de Esperanza para Romina”, iniciativa que ha logrado movilizar a escuelas, empresas, comerciantes y familias de Mazatlán en apoyo a una causa médica.

Con el objetivo central de reunir y canalizar las toneladas de tapas recolectadas durante las últimas semanas, se llevará a cabo esta actividad donde estas serán destinadas a su venta para apoyar el tratamiento de la menor Romina, diagnosticada con leucemia.

De acuerdo con la maestra impulsora del proyecto, Mariana Hernández Victorino, la respuesta de la comunidad ha superado las expectativas iniciales, al grado de que lo que se proyectó como una campaña de dos meses se consolidó en apenas unas semanas.

“Vamos a marchas forzadas porque creemos que será una mañana de mucho trabajo, como han sido estas cuatro semanas de acarrear tapas y tapas gracias a la población. Nos ha ido muy bien y viene lo más fuerte, el Rominafest”, comentó.

La docente explicó que se han logrado reunir aproximadamente 2 toneladas de tapitas, cifra que será verificada con apoyo de un reciclador que participará en el evento, por lo que el trabajo logístico continuará hasta el último momento, ya que el camión recolector arribará alrededor de las 11:00 horas para realizar el traslado del material.

Uno de los elementos centrales del evento será la participación de los alumnos del jardín de niños, quienes elaborarán un mural horizontal con tapas, formando el logotipo del proyecto, mientras padres de familia y voluntarios colaborarán en el acopio y carga del material recolectado.

Además del componente solidario, el Romifest abrirá un espacio tipo kermés con la participación de pequeños comerciantes locales, donde se permitirá que los expositores puedan vender sus productos, aportando voluntariamente una contribución simbólica a la causa, sin afectar sus ingresos.

“Vamos a abrir la puerta a quien quiera vender. Lo recaudado será una aportación libre, de uno o dos pesos o lo que sea posible, para apoyar a la familia de Romina”, explicó la maestra.

La iniciativa también ha tenido un impacto emocional en el entorno de la menor, como lo señaló la docente; familia ha expresado su agradecimiento por el acompañamiento de la comunidad, destacando que la campaña ha permitido visibilizar el proceso de la enfermedad y evitar el aislamiento que muchas veces enfrentan las familias ante diagnósticos complejos.

Hernández Victorina mencionó que el evento estará abierto a toda la ciudadanía, incluyendo familias, medios de comunicación y público en general, con el llamado a sumarse tanto con su presencia como con apoyo logístico durante la jornada.

De esta forma, con el Romifest, la comunidad escolar busca cerrar un ciclo de solidaridad que, más allá de la recolección de tapitas, ha consolidado una red de apoyo basada en la participación ciudadana, la empatía y la acción colectiva.



EL EVENTO

El Romifest se realizará este jueves 18 de junio de 09:00 a 12:00 horas, donde se contemplan actividades familiares, dinámicas escolares, participación de emprendedores locales y la presencia de invitados especiales.