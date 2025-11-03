$!Busca Vialidad y Transporte llevar la educación vial a estudiantes de preparatoria y universidad

MAZATLÁN._ Con el objetivo de tener mejor capacitados a los jóvenes porteños sobre la responsabilidad y seguridad vial al volante, elementos de la oficina de Vialidad y Transporte llevaron a cabo distintos cursos y clases con estudiantes de preparatoria y universidad durante la semana pasada.

Carlos Ordóñez, coordinador de Educación Vial comentó que estuvieron visitando planteles como Cobaes, Conalep y la Universidad Autónoma de Durango para asesorar a los jóvenes que quieran aprender el manejo responsable de vehículos. Todo esto como parte de un convenio que tiene la Dirección de Vialidad y Transporte de Sinaloa.

“Sí, gracias a Dios tenemos una buena aceptación hasta ahora. Tenemos un convenio que nuestro señor director, Marco Antonio (Osuna) hizo con el Cobaes y con el Conalep Tenemos que capacitar sobre Educación Vial a esas dos instituciones, pero también nos tocó ir a la Universidad de Durango, que tan atentamente nos mandaron una invitación. Ahí tuvimos 14 estudiantes mujeres”, indicó Ordóñez Sandoval.