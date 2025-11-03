$!Busca Vialidad y Transporte llevar la educación vial a estudiantes de preparatoria y universidad

MAZATLÁN._ Con el objetivo de tener mejor capacitados a los jóvenes porteños sobre la responsabilidad y seguridad vial al volante, elementos de la oficina de Vialidad y Transporte llevaron a cabo distintos cursos y clases con estudiantes de preparatoria y universidad durante la semana pasada.
Carlos Ordóñez, coordinador de Educación Vial comentó que estuvieron visitando planteles como Cobaes, Conalep y la Universidad Autónoma de Durango para asesorar a los jóvenes que quieran aprender el manejo responsable de vehículos. Todo esto como parte de un convenio que tiene la Dirección de Vialidad y Transporte de Sinaloa.
“Sí, gracias a Dios tenemos una buena aceptación hasta ahora. Tenemos un convenio que nuestro señor director, Marco Antonio (Osuna) hizo con el Cobaes y con el Conalep Tenemos que capacitar sobre Educación Vial a esas dos instituciones, pero también nos tocó ir a la Universidad de Durango, que tan atentamente nos mandaron una invitación. Ahí tuvimos 14 estudiantes mujeres”, indicó Ordóñez Sandoval.
“En el Cobaes 95 fueron 74 estudiantes, en el Cobaes 36 fueron 60, en el Conalep fueron 54. Entonces, el convenio es ir a visitar sus escuelas y capacitarlos allí mismo, porque muchas veces el joven no puede ir a los cursos para aprendices que nosotros tenemos los Sábados de 9 a 12. Todavía nos faltan los Cobaes 38, 37 y el 35”.
Por otro lado, señaló que para este Buen Fin, la oficina de Vialidad contará con la promoción de renovación y trámite de licencias a mitad de precio, específicamente del 3 al 17, con lo que podrán ponerse al corriente si tiene algún adeudo en su papeleo, o bien, sacarla por primero en caso de ser aprendiz.