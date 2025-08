$!Buscadoras en Mazatlán han hallado 40 cuerpos, pero el Servicio Médico Forense no da respuesta, acusan

“Hemos exigido muchísimo, lo hemos pedido casi que rogando, que por favor le realicen la genética para saber si es el hermano del compañero del colectivo y hasta el día de hoy no nos dan respuesta, solo nos dan largas y se pasan la bolita entre unos y otros, se reparten la responsabilidad y ahí queda”, dijo.

A pesar de que desde el primer momento señalaron con certeza la posible identidad, hasta la fecha no han recibido confirmación alguna, solo evasivas y postergaciones de las autoridades.

“Nosotras tan solo en octubre del año pasado a la fecha tenemos localizadas 40 personas entre restos, cuerpos y desconocemos totalmente si ya se les haya realizado ADN o no, ¿por qué?, porque no hay transparencia en lo que realizan”, comentó.

Así mismo, señaló que el colectivo ha mostrado paciencia ante la situación, incluso cuando las autoridades les piden comprensión ante las carencias operativas con que cuenta.

“Hace poco cuando más insistimos, nos comentaron que ya se habían llevado los ADN, que por favor entendiéramos su infraestructura. Pero no es el primer caso el del compañero, que ya tiene más de cinco meses”, expresó.

“Así hay muchísimos casos en los que tienen más tiempo, desde el 2023 o más años, en los que se les ha dicho en otros colectivos, ‘este puede ser tal persona’ y no hacen nada, no aceleran los procesos, no hay transparencia ni dignidad en el trato que te dan cuando acudes por información”, añadió.

La también vocera del colectivo atribuyó el rezago a la falta de personal, equipo e infraestructura, pero insistió en que, si es necesario, se recurra a buscar apoyo en el Gobierno Federal.

“Si ya la autoridad estatal se tiene que apoyar de alguna otra autoridad para darle celeridad a todos los procesos de identificación, excelente, porque es lo único que pedimos porque bien ahí podría estar mi hermano o el hijo de cualquiera de nuestras compañeras y no lo sabemos, porque nosotras cuando los encontramos están en estado de descomposición avanzado y la única manera sería a través del ADN”.

Finalmente, Martínez Carrizales fue contundente al describir el daño emocional que se está causando a causa de esta situación, pues al no entregarse ni ver resultados con respecto a los cuerpos que los grupos de buscadoras encuentran, genera un profundo sufrimiento en las familias.

“¿De qué sirve que nosotros nos organicemos con todo el amor y los busquemos, encontremos cosas y se van a quedar en servicios periciales y no se les va a realizar las mínimas pruebas para darle identidad? Es por eso que nosotros hicimos este posicionamiento, porque no es posible que esté pasando esto”, puntualizó.