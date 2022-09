‘Buscamos reencontrarnos con la militancia’: Candidato a la presidencia del PAN en Mazatlán

Reencontrarse con la militancia y los ideales y que el panismo vuelva a crecer para que sea una opción para el 2024 y los ciudadanos, es lo que busca principalmente el candidato a presidente del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional en Mazatlán, Christian Aarón Cornelio Vidal.

“Qué buscamos en Acción Nacional en estos momentos: buscamos reencontrarnos con la militancia básicamente, esa es la parte principal de lo que queremos, que yo creo que suena como una frase ya muy mentada, muy tronada, pero necesitamos reencontrarnos en los ideales de que el panismo vuelva a creer en el mismo PAN primero, reestructurarlo para poder salir con la ciudadanía”, añadió Vidal Cornelio Vidal en entrevista.

“Qué nos encontramos ahorita o cuál es el principal reclamo del militante: que el partido perdió su esencia, perdió esa parte donde todos podríamos decir que pensamos de una manera igual, compartíamos el actuar, el decir, pero ahorita a lo mejor con las mismas situaciones que se han pasado dentro del partido que se llegó al abandono de la militancia se quedaron estáticos, están dormidos”.

El abanderado de una de las dos planillas que se han registrado en busca de que el domingo 25 de septiembre en la Cancha Germán Evers sea electa para presidir el CDM del PAN para el periodo 2022-2024, agregó que se tiene una frase donde se dice que se va ir a despertar almas.

“Ahorita en Acción Nacional se necesita ir a despertar a los panistas, ¿por qué?, porque están dormidos y están enfadados de ver las mismas caras, dicen Cornelio no es un cartucho tronado, yo no había competido ni había tomado la decisión en otra contienda que haya existido, participar, hoy participo porque creo que ya son los tiempos de que nos tenemos que regenerar, necesitamos ver nuevas caras”, continuó.

“Dentro de esas nuevas caras ir invitando a participar sobre todo a jóvenes, a los militantes con experiencia que tienen los ideales arraigados, en mi planilla me acompaña gente de la zona rural, está representada la parte norte y sur, tenemos una planilla incluyente, pero sobre todo tenemos muchas ganas, confiamos todavía, creemos que Acción Nacional sigue vivo, más vivo que nunca y por eso es que está este proceso interno que vamos a vivir, democrático, lo digo así porque el panismo sí está entusiasmado”.

Recalcó que el panismo está entusiasmado porque quiere ver esa esperanza de ver que renazca porque no hay oposición en el municipio, se tiene al Regidor Martín Pérez que critica de una manera objetiva, pero no tiene un partido fuerte que lo respalde, el edil trae muchas ganas y señala cómo se está en la cuestión de las luminarias, las calles destruidas.

“Pero quién lo respalda a él y sólo no puede, necesitamos ser un partido fuerte, unido, encontrarnos y posteriormente salir con los ciudadanos, porque todo mundo nos habla de un partido abierto a la sociedad para traer y buscar un 2024 a lo mejor una candidatura fuerte, sí, eso sí es cierto, tenemos que abrir el partido y se va hacer, pero de que me puedes traer al mejor candidato si tenemos un partido que no está estructurado, que no tiene representantes de casillas, entonces necesitamos volver a reestructurar todas esas partes y así poder ser una buena opción para el 2024 y los ciudadanos”, recalcó el egresado de la Licenciatura de Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en Mazatlán.

Cornelio Vidal reiteró que los militantes del PAN están enojados porque dicen que ven las mismas caras en busca de la dirigencia y se muestran a su favor, cuando él llega se entusiasman porque ven una cara nueva.

“Yo confío en la militancia, creo que este es el último estirón, así se los digo, es el momento para reagruparnos, reestructurar y generar nuevos cuadros, necesitamos nuevas caras”, reiteró el abanderado de la planilla que lleva como secretaria general a Laura Delia Gavica Hernández.

La otra planilla que se registró en esta contienda es encabezada por Evaristo Corrales Macías.