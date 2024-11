Buscan a Enrique Muñoz Villa, músico y chofer de plataforma, desaparecido en Mazatlán

MAZATLÁN._ Enrique Muñoz Villa, músico y chofer de plataforma, se encuentra desaparecido desde la tarde del pasado sábado 9 de noviembre en el Cerro Colorado de este puerto.

A través de las redes sociales, su hermano clama ayuda para poder localizarlo.Dice que Enrique salió a trabajar a las 11:00 horas del pasado sábado en un automóvil Aveo, color arena, 2022, prestando servicio de plataforma, y ya no le llegaron los mensajes a las 13:18 horas, esa fue su última conexión.

Señala que Enrique nunca está desconectado y menos apagar el celular o si pasa algo siempre avisa.Mediante un video en redes sociales, su hermano pidió compartir la foto de Enrique y que lo ayuden a orar para poder localizarlo.

”Buenas noches mi gente, espero que esta transmisión que estoy haciendo ahorita en vivo, me ayude un poquito porque ayer a mi hermano lo levantaron aquÍ en Mazatlán, dicen que lo levantaron por el Cerro Colorado, lo interceptaron, quiero que toda la gente me ayude a compartir, mi hermano no le hace daño a nadie, él se dedica a trabajar en Didi, trabaja en la música, pero ahorita muy raro”, dijo.

”Quiero que me ayuden, compartan, y si saben algo de él me ayuden, él trae un Aveo, color arena, 2022, placas VKF-802-C , dicen que a la 1 de la tarde lo interceptaron dos hombres armados, lo interceptaron y se lo llevaron, ahorita no he podido dormir, no he descansado y quiero que me ayuden a compartir, compartir, todas las publicaciones, para que salga con bien mi hermano, o me ayuden a orar, para que aparezca con bien”.