$!Buscan ampliar acceso al financiamiento para empresas de Mazatlán

Con opciones de crédito desde 25 mil pesos y una meta de colocación de entre 40 y 50 millones de pesos, se llevó a cabo la Feria de Financiamiento +Capital en Mazatlán, la cual busca facilitar el acceso a recursos para las micro, pequeñas y medianas empresas en el puerto. Así lo dio a conocer Diego Armando Aguerrebere Espitia, Secretario de Economía en Sinaloa, quien señaló que alrededor de 30 bancos e instituciones financieras participan en este encuentro, con productos dirigidos a atender las necesidades de los pequeños negocios, particularmente de aquellos que enfrentan dificultades para obtener financiamiento. Aguerrebere Espitia expresó que la necesidad de ampliar el acceso al crédito fue identificada durante encuentros con representantes del sector empresarial en distintos municipios de Sinaloa, como parte de un diagnóstico sobre los principales obstáculos para el desarrollo de las empresas.

“Desde que llegué a la Secretaría, mi tarea era estar recorriendo el estado y platicando con empresarios de todos los niveles, de los más pequeñitos hasta los más grandes, y ver en qué podíamos trabajar para facilitar su trabajo. Y uno de los temas más recurrentes era el financiamiento”, comentó. Uno de los propósitos, explicó, es cubrir un segmento del mercado en el que los empresarios requieren préstamos de entre 25 mil y 300 mil pesos, para lo cual se invitó a instituciones que ofrecen alternativas en condiciones accesibles. “Vamos a tratar de cubrir absolutamente todos los niveles de financiamiento, desde los pequeñitos de 25 o 30 mil pesos; cubrir un vacío que normalmente se encuentra en el mercado entre los 25 y los 300 mil pesos”, declaró. Además, sostuvo que se busca evitar que los pequeños empresarios recurran a opciones con tasas de interés excesivas ante la necesidad de conseguir recursos para sus negocios.

“No queremos ninguna financiera que haga negocio y que cobre unas tasas de interés monstruosas y que en realidad nomás esté tratando de hablar con gente muy desesperada. Al contrario, se trata de que tengan productos que sean atractivos para las Mipymes”, manifestó. En este sentido, destacó que para quienes requieren cantidades mayores, los bancos y las financieras participantes cuentan con productos de 300 mil pesos, medio millón de pesos o más. En lo que respecta a los resultados esperados en el puerto, el titular de Economía estatal expresó que la intención es alcanzar una colocación de entre 40 y 50 millones de pesos en créditos. Como antecedente, mencionó que en la feria realizada en Culiacán se recibieron 532 solicitudes oficiales de financiamiento por hasta 300 millones de pesos. Aguerrebere Espitia precisó que la convocatoria está abierta a empresas de todos los giros, entre ellas constructoras, agrícolas, productivas y comerciales, con especial interés en los negocios pequeños que participan a través de las cámaras empresariales.