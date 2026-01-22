Buscan atraer para Sinaloa inversión extranjera en la Fitur 2026

La Secretaría de Turismo de Sinaloa busca concretar inversión extranjera para Sinaloa durante su participación en la Feria Internacional del Turismo, la Fitur 2026.

La Feria que se celebra en Madrid, visibiliza los atractivos que tiene Sinaloa ante empresarios del ramo hotelero, según reportan en un boletín.

En su gira por Fitur, la Secretaria de Turismo Mireya Sosa Osuna señaló que durante su participación en la Fitur, la entidad ha destacado como un destino que impulsa alianzas y estrategias que dan certeza a los inversionistas.

“Sinaloa es un destino en donde gracias al apoyo de nuestro Gobernador, el doctor Rubén Rocha Moya, los incentivos fiscales que se tienen a través de Gobierno del estado, la certeza jurídica, el acompañamiento en la tramitología, la promoción turística, gran conectividad aérea y sobre todo resultados tangibles, hacen que inversionistas y cadenas como RIU tengan esta confianza y certidumbre de seguir invirtiendo en nuestro estado”, apuntó.

En el segundo día de actividades, la funcionaria estatal se reunió con Albert Puig, director global de Relaciones Institucionales y Comunicación de Hoteles RIU; Marc Miralles, Gerente de Relaciones Institucionales y Comunicación para México y el Caribe y Carla Lara, Representante de Comunicación para México.

Marc Miralles le señaló que actualmente está en proceso de construcción el segundo hotel RIU en Mazatlán, que contará con 750 habitaciones y que complementará las más de mil 050 habitaciones que ya se tienen en RIU Emerald Bay.

“Esta segunda inversión es refrendar la confianza que tenemos en el destino, en el mercado nacional, en cómo se está trabajando y en cómo se están brindando oportunidades a la inversión, estamos encantados de seguir trabajando en conjunto con la ciudadanía, con las autoridades y en pro del turismo y de la promoción, que es lo que nos interesa a todos”, enfatizó.

Hotel RIU Emerald Bay es el segundo centro de hospedaje de la cadena, de los 23 que tiene en México, con el mayor número de habitaciones y a nivel mundial está entre los cinco hoteles RIU con más habitaciones, de los 100 que tiene el grupo hotelero a nivel global.

La diversificación turística, incremento de la conectividad y atracción de inversiones son los ejes principales que marcan la agenda de la Secretaría de Turismo de Sinaloa en la FITUR 2026.