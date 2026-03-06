$!Buscan autoridades creación del Centro Cultural ‘Sixto Osuna’ en Villa Unión

Con el propósito de fortalecer la oferta cultural y artística en distintos zonas de la ciudad, autoridades municipales y estatales se reunieron este viernes para coordinar acciones encaminadas a la creación del Centro Cultural “Sixto Osuna”, proyecto que estará ubicado en la sindicatura de Villa Unión.

Encabezado por el director del Instituto Sinaloense de Cultura, Juan Salvador Avilés, a Mazatlán, el proyecto de un nuevo espacio cultural busca incentivar las actividades artísticas en la zona rural a través de la impartición de talleres como danza, pintura, charrería y más.

El futuro Centro Cultural “Sixto Osuna” también tiene la idea de proyectar la instalación de un espacio para una biblioteca, donde se podrán realizar círculos de lectura gratuitos, fomentar múltiples accesos a la cultura, el arte y la educación para niñas, niños, jóvenes y adultos en una forma positiva.

La primera mesa de trabajo entre autoridades locales y de la capital, se dio en el Museo de Arte de Mazatlán, con el Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán, Moisés Ríos, como representante.