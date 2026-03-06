$!Buscan autoridades creación del Centro Cultural ‘Sixto Osuna’ en Villa Unión

Con el propósito de fortalecer la oferta cultural y artística en distintos zonas de la ciudad, autoridades municipales y estatales se reunieron este viernes para coordinar acciones encaminadas a la creación del Centro Cultural “Sixto Osuna”, proyecto que estará ubicado en la sindicatura de Villa Unión.
Encabezado por el director del Instituto Sinaloense de Cultura, Juan Salvador Avilés, a Mazatlán, el proyecto de un nuevo espacio cultural busca incentivar las actividades artísticas en la zona rural a través de la impartición de talleres como danza, pintura, charrería y más.
El futuro Centro Cultural “Sixto Osuna” también tiene la idea de proyectar la instalación de un espacio para una biblioteca, donde se podrán realizar círculos de lectura gratuitos, fomentar múltiples accesos a la cultura, el arte y la educación para niñas, niños, jóvenes y adultos en una forma positiva.
La primera mesa de trabajo entre autoridades locales y de la capital, se dio en el Museo de Arte de Mazatlán, con el Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán, Moisés Ríos, como representante.
No obstante, aún faltar por confirmar el lugar designado para este Centro Cultural, así como el inicio de sus labores y actividades.
El director del ISIC se reunió con la Alcaldesa Estrella Palacios para reiterar el compromiso del Gobernador con los proyectos culturales a nivel municipal.
Además, de ver la posibilidad de tener a Mazatlán como sede de un Circuito Nacional de Festivales Culturales y conciertos en la segunda mitad de 2026.
“Hay una propuesta de la Federación que se está haciendo de un Circuito Nacional de Festivales Culturales a lo largo y ancho de las 32 entidades de la República. Entonces, uno de los temas que se tocaron en ese seno fue el concierto masivo que se puede hacer aquí en Sinaloa. No hay nada definido, los artistas se van a programar en función a las propuestas que está haciendo ya la Secretaría de Cultura, pero ya hay una programación de marzo hasta junio”.
“Ya hay una programación de marzo a junio, hay 10 estados de la República que ya están participando. Entonces, en las siguientes etapas va a estar Sinaloa y se va a definir qué artistas y todo ese tipo de cosas. Está por definirse y una de las cosas que pueden ser es aquí en Mazatlán, dado el éxito que se ha tenido, con el Carnaval y todo ese tipo de cosas”.