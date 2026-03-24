Buscan autoridades la posibilidad de tener un equipo de Liga de Expansión en Mazatlán

Luego de que el partido del viernes entre Mazatlán FC y Cruz Azul dejara una buena cantidad de visitantes para el puerto, la Alcaldesa Estrella Palacios comentó que aún se trabaja en la posibilidad de tener un equipo de Liga de Expansión en la ciudad; asunto del que se está encargando actualmente el Gobernador Rubén Rocha Moya.

La Presidenta Municipal mencionó que tan solo el duelo contra la ‘Máquina Celeste’ metió a más de 13 mil espectadores al estadio de Pradera Dorada, logrando también que mucha gente se quedara a vacacionar el fin de semana, una muestra de que Mazatlán es un lugar especial para eventos deportivos.

“El otro día pudimos ver como los aficionados del futbol, en especial nuestros visitantes del Cruz Azul, tomaron todo el malecón, las letras turísticas, estuvieron ahí muy animados. Hubo una muy buena entrada, fueron 13 mil 648 personas que estuvieron viendo el partido de Mazatlán FC contra Cruz Azul”, dijo Palacios Domínguez.

“Y como ya lo ha manifestado anteriormente nuestro Gobernador, Rubén Rocha Moya, se está viendo la posibilidad de un equipo de Expansión para poder tener este tipo de eventos deportivos que suman mucho a nuestro municipio”, agregó.

Recientemente, a nivel nacional trascendió la noticia de que Mazatlán se quedaría con la plaza de Expansión que dejaría el Atlante, lo que permitiría a la ciudadanía mantener el futbol profesional, aunque a menor escala. Sin embargo, hasta el momento esto no se ha hecho oficial ni por la liga ni por el Gobierno de Sinaloa.

Cabe recordar que las juntas de dueños tanto de Liga MX como de Liga de Expansión, en las que suelen confirmarse estas noticias, se llevan a cabo en el mes de junio. En tanto, el propio Gobernador Rubén Rocha ha afirmado que buscarán como prioridad mantener un equipo de futbol en el puerto el próximo año.