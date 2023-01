Buscan con carril preferencial mejorar la movilidad en Mazatlán

Se tiene como meta a que antes de Semana Santa se concrete el carril preferencial para el transporte urbano en la avenida Ejército Mexicano, que actualmente está en etapa piloto, buscando un equilibrio para mejorar la movilidad en Mazatlán, dijo el Alcalde Édgar González Zataráin.

“Tendría que reunirme con los de la Intercamaral y ver cuánto más (se ocupa para socialización del proyecto), yo no llevo prisa, o sea, yo no tengo una meta decir lo quiero, me lo propuse, yo no me lo propuse como meta sino nos lo propusimos todos y cuál es la etapa, obviamente que esto fuera y decíamos así, que esto fuera antes de Semana Santa”, expresó.

“Que esto caminara antes de (Semana Santa) que es cuando se acerca o cuando se tiene el enredo y si se caminara con eso qué bueno y si no pues mira, pintado de amarillo está, entonces ya no se pueden estacional (en el área delimitada como carril preferencial de la Avenida Insurgentes a la Avenida Juan Carrasco)”.

El jueves cerca de 30 locatarios de la avenida Juan Carrasco expresaron su rechazo al proyecto de carril preferencial para el transporte urbano en esa vialidad y la avenida Ejército Mexicano, que actualmente está en etapa piloto, a lo que el Presidente Municipal dijo que le corresponderá al Comité que se armó para ello determinar si continúa o no el proyecto.

El Comité está integrado por la Intercamaral, las agrupaciones de camiones urbanos, Vialidad y Transportes y el Ayuntamiento de Mazatlán, quienes se repartieron las responsabilidades y al Municipio le tocó una parte de la inversión y la operatividad del tránsito, así como la mano de obra, la Alianza de Camiones Urbanos apoyaría con una parte económica, al igual que el Gobierno del Estado y Vialidad, así como la vigilancia del transporte.

Reiteró que la Intercamaral lo único que pondría era socializar el proyecto con los comerciantes, pero esa parte no se ha hecho.

El Alcalde reconoció que la dirigencia de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo sí mostró en una reunión su rechazo al carril preferencial con el argumento de que no se deja espacio para el estacionamiento de los clientes.

“Yo insistía, muchos de esos lugares son ocupados por los propios dueños de los negocios esos estacionamientos, ni siquiera por el ciudadano que va y compra, el ciudadano que va y compra anda buscando dónde estacionarse porque afuera están y ustedes pueden ver las camionetas y los vehículos de los dueños de los negocios o con el logo de los negocios, entonces ni siquiera le dejan espacio a los clientes”, reiteró.

“Pero no vamos a pelear con eso, eso le toca a la Intercamaral hacer su trabajo y nosotros hemos visto, es algo que están pujando no directamente el Municipio, es un Comité, quiero decirle la verdad, había un tema incluso en una reunión de Intercamaral donde la Canaco se opuso y sí dijo que tenía que ver con los comerciantes porque no es tan sencillo, nos afecta, hay que ser sinceros, sí lo dijo”.

En esa reunión se le pidió a la Intercamaral que se pusieran de acuerdo mientras que se iba haciendo el simulacro de lo que será el carril preferencial de la Avenida Insurgentes a la Avenida Juan Carrasco, donde ya se hizo el pintado de la línea amarilla y eso es inversión, es dinero y ya que estén listos se comenzará a trabajar con el proyecto en sí en ese tramo, continuó.

Sin embargo, dijo que desde esas reuniones no ve apertura de la Canaco para ello, no lo ha intentando, pero se requiere acostumbrarnos hoy en día con tantos vehículos que hay.

“Tenemos que acostumbrarnos hoy en día con tanto vehículo que hay en la ciudad, y en todas las ciudades, a que tenemos que caminar un poco, no te digo que grandes distancias, pero sí un poco, o sea, queremos tener el carro en la puerta del negocio y eso tampoco es bueno porque no ayuda al tema de la movilidad, entonces tenemos que buscar otras opciones”, reiteró González Zataráin.

“Yo ponía el ejemplo de lo que pasó en el malecón en su tiempo que todos disfrutábamos de los carriles centrales para estacionarnos, entonces hoy en día yo no veo ningún negocio cerrado porque le haya causando problemas el que quitaran esos carriles, de entrada, sí no nos gustó, pero vean cómo hoy circulan un poco más rápido los vehículos, tienes una ciclovía que sí se usa y tiene más espacio en el malecón, bueno, pues se reacomodó”.

El Alcalde también manifestó que la primera etapa del proyecto es de la avenida Insurgentes a la avenida Juan Carrasco, y para la segunda etapa que va de la Avenida Insurgentes a la Clínica del Issste se tendría que hablar primero con personal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes porque esa dependencia es la que está a cargo de ese tramo vial.