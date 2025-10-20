$!Buscan concientizar de la vulnerabilidad de Mazatlán ante un segundo ‘Olivia’

El objetivo es advertir que, después de cinco décadas, no se ha hecho lo suficiente para enfrentar una catástrofe similar, ante los estragos que el cambio climático ha tenido sobre el planeta y del que la ciudad no está exenta.

El llamado es para formar una alianza multisectorial entre empresarios y gobiernos municipal, estatal y federal para redireccionar políticas públicas que mitiguen mayores daños de presentarse un segundo Olivia, en el marco de los 50 años del azote del huracán y que conicide con el mismo Día Mundial contra el Cambio Climático.

Noroeste y Conselva organizan el evento “Olivia 50 años después, recordar para prevenir” para este viernes 24 de octubre, en busca de concientizar sobre la vulnerabilidad de Mazatlán ante un posible segundo Huracán Olivia.

Comentó que Mazatlán ya de por sí por su ubicación geográfica está expuesto a huracanes, hay un grave problema de erosión de playas y una temperatura que aumenta y se presta para atraer más huracanes con consecuencias mucho más devastadora que el “Olivia”.

“Esa es la intención, la intención es que vayan los constructores, que vayan los desarrolladores, que vayan los hoteleros, que vayan los empresarios. Sí, sería importante que lo vieran ellos y que conozcan de primera mano la información para que puedan utilizarla, y que ellos se sensibilicen y se comprometan, yo creo que todos queremos un Mazatlán próspero, todos queremos que Mazatlán vuelva a ser una de las cinco ciudades con la mejor calidad de vida”.

“Este estudio serviría para dar el siguiente paso y sea considerado para actualizar el atlas de riesgos”, explicó, “en la realidad, algunas zonas no se respetan aún y con la vulnerabilidad que ya está detectada.

Olivia Guzón Zatarain, coordinadora de comunicación y movilización ciudadana de Conselva, informó que en el evento presentarán el estudio de vulnerabilidad socio ambiental para Mazatlán ante el cambio climático, que fue financiado por el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, y buscan hacerlo ante empresarios, gobiernos y ciudadanos para que Mazatlán recupere esa calidad de vida que antes lo colocaba entre las mejores cinco ciudades.

“A nivel de vulnerabilidad no se ha hecho casi nada”, comentó.

Hizo la convocatoria a sumar fuerzas en un gran alianza por Mazatlán.

“Es cuestión de que nos sumemos todos, que estemos todos en el mismo canal, que no se trata de un tema ambientalista, no es un tema nada más de ecología, es un tema ya de necesidades básicas, es un tema de vulnerabilidad, es un tema económico, es un tema de calidad de vida, de bienestar”, dijo Guzón.

“Esta es la oportunidad, las personas en estos ámbitos que estén interesadas, si gustan acercarse a Conselva, con mucho gusto, estamos en este canal de sumar, de sumar alianzas para lograr implementar las acciones que se requieren. Obviamente nos encantaría que se sume el Gobierno también e Iniciativa Privada, que tienen que ir de la mano para lograr estos cambios para crear estas políticas públicas necesarias”.

La charla, agregó, pretende ser un punto de encuentro y reflexionar e identificar a quienes están preocupados por Mazatlán y quieran hacer algo y poder formar una alianza multisectorial que impulse políticas públicas necesarias para la ciudad que generen nuevas áreas verdes captadoras de aguas reductoras de inundaciones y construcciones permeables, techos verdes en edificios, entre acciones de adaptación al cambio climático.

Apoyo de Noroeste

Elizabeth Peraza, directora ejecutiva de Grupo Noroeste, destacó la preocupación de formar una mejor sociedad como una de las razones por las que se apoya a Conselva en su labor de mitigar y proponer soluciones ante la escasez de agua, las zonas vulnerables a inundaciones que serán mostradas en estudio reciente ante quienes construyen, invierten y para quienes hacen las políticas públicas, además de la ciudadanía en general.

“Es el compromiso que tenemos en Noroeste con la sociedad, de formarla para que tome las mejores decisiones y ellos, Conselva, traen una propuesta que van a presentar ese día (viernes 24 de octubre) que es muy importante para todos y cada uno de los ciudadanos para que aprovechen esa herramienta, la exploren y sepan de una fuente real la situación en la que se encuentran, donde tienen sus viviendas y sobre todo que conozcan las zonas con mayor vulnerabilidad, más allá de conocer el qué hacer, que eso también yo creo que es bien importante, concientizar qué vamos a hacer porque Mazatlán se encuentra en un punto muy muy delicado”, dijo.

“Tenemos que estar conscientes de que no podemos estar estáticos, no podemos estar quietos. Algo que tenemos que hacer cada uno desde la parte en la que nos toca. Entonces el día 24, y lo hacemos ese día porque es en el marco del Huracán Olivia, y creemos que es una fecha sensible para todos y cada uno de los mazatlecos”.

Destacó que con la participación del Grupo Noroeste se pretende crear conciencia.

“Cada una de las personas que vivimos aquí en nuestro Mazatlán, algo tenemos que hacer. Por parte de Noroeste, lanzar una campaña de cómo podemos cada uno de nosotros ayudar, no tirando la basura a la calle, a los arroyos, a los canales, sacando la basura cuando me toca sacarla, el día y la hora en la que me toca. Si hay posibles lluvias ese día no las saco si no sé que vienen también de la basura. Tener un poquitito más conciencia también del cuidado del agua, muchas acciones que podemos hacer precisamente para combatir esta situación que tenemos y que es una realidad que está aquí, que no nos ha afectado ahorita, inmediatamente, pero nos va a afectar y a muchas personas ya les afecta aquí en nuestra localidad”.

Invitación

El evento

“Olivia 50 años después, recordar para prevenir” será gratuito el viernes 24 de octubre en el salón Solé del hotel Viaggio, a partir de las 17:00 horas.