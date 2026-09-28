$!Buscan construir la paz desde las aulas del CBTIS 51, en Mazatlán

Construir una cultura de paz desde las aulas y brindar a los jóvenes herramientas para enfrentar situaciones de violencia, ansiedad y otros problemas de la vida cotidiana fue el objetivo del Plan de Convivencia Segura, realizado en las instalaciones del CBTIS 51.
Jorge Gil Ureña, director del plantel, explicó que la actividad forma parte de las jornadas impulsadas desde las Mesas de Construcción de Paz del Gobierno Federal, en las que participan dependencias municipales, estatales y federales.
“Nos gusta participar en estas cosas, queremos que nuestros muchachos sean conscientes, se genere ese ámbito de paz ya desde aquí, desde el aula, que lo lleven a su casa, a su familia”, expresó.
Durante la jornada, la cancha principal del plantel se convirtió en un espacio de convivencia y aprendizaje, donde los estudiantes tuvieron contacto con elementos de la Secretaría de Marina, Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Policía Municipal, DIF y Centro de Integración Juvenil, entre otras instituciones.
Los jóvenes pudieron conocer parte del equipo utilizado por las fuerzas de seguridad, probarse cascos y chalecos, realizar ejercicios y plantear sus dudas directamente a los elementos que participaron en la actividad.
Gil Ureña señaló que este acercamiento también busca que los estudiantes conozcan y valoren el trabajo que realizan las instituciones encargadas de la seguridad y prevención.
“Es importante que los muchachos valoren el esfuerzo que hacen todas estas personas por tratar de tener la paz en Sinaloa”, comentó.
Además de las actividades en la cancha, en las aulas se desarrollaron pláticas enfocadas en prevención y cuidado.
En el turno matutino participaron alrededor de mil 080 alumnos, quienes recibieron información de distintas dependencias sobre temas relacionados con la prevención de riesgos y el bienestar.
El director del CBTIS 51 destacó que la institución también trabaja de manera permanente con el programa ABC de las emociones, mediante actividades que se realizan diariamente en los grupos y que abordan temas como ansiedad, manejo de emociones y resolución de conflictos.
“Una cosa es la paz, pero ¿cómo construyes la paz? Pues con una mente sana, con un cuerpo sano, con actividades sanas”, señaló.
Atienden ansiedad entre estudiantes
Gil Ureña reconoció que los casos de ansiedad entre los jóvenes se han vuelto frecuentes y que el plantel mantiene mecanismos de atención y canalización.
El CBTIS 51 cuenta con un consultorio médico y psicólogas en el área de Servicios Escolares, además del apoyo de estudiantes universitarios que realizan servicio social en el área de Psicología.
También dispone de un buzón físico y uno virtual mediante los cuales los alumnos pueden expresar situaciones que les preocupan. Los mensajes son revisados periódicamente para identificar casos que requieren atención.
El director explicó que cuando un maestro detecta que un estudiante atraviesa por alguna situación emocional que requiere apoyo especializado, se realiza la canalización correspondiente.
Aunque el Plan de Convivencia Segura se realizó en esta ocasión con los alumnos del turno matutino, Gil Ureña indicó que las pláticas y acciones de prevención serán replicadas en el turno vespertino.
“Hay que darles esa ayudadita de saber que pueden crear un futuro mejor”, manifestó.