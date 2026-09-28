$!Buscan construir la paz desde las aulas del CBTIS 51, en Mazatlán

Construir una cultura de paz desde las aulas y brindar a los jóvenes herramientas para enfrentar situaciones de violencia, ansiedad y otros problemas de la vida cotidiana fue el objetivo del Plan de Convivencia Segura, realizado en las instalaciones del CBTIS 51. Jorge Gil Ureña, director del plantel, explicó que la actividad forma parte de las jornadas impulsadas desde las Mesas de Construcción de Paz del Gobierno Federal, en las que participan dependencias municipales, estatales y federales. “Nos gusta participar en estas cosas, queremos que nuestros muchachos sean conscientes, se genere ese ámbito de paz ya desde aquí, desde el aula, que lo lleven a su casa, a su familia”, expresó.





Durante la jornada, la cancha principal del plantel se convirtió en un espacio de convivencia y aprendizaje, donde los estudiantes tuvieron contacto con elementos de la Secretaría de Marina, Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Policía Municipal, DIF y Centro de Integración Juvenil, entre otras instituciones. Los jóvenes pudieron conocer parte del equipo utilizado por las fuerzas de seguridad, probarse cascos y chalecos, realizar ejercicios y plantear sus dudas directamente a los elementos que participaron en la actividad. Gil Ureña señaló que este acercamiento también busca que los estudiantes conozcan y valoren el trabajo que realizan las instituciones encargadas de la seguridad y prevención. “Es importante que los muchachos valoren el esfuerzo que hacen todas estas personas por tratar de tener la paz en Sinaloa”, comentó.



