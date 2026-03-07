Buscan construir mil casas más del programa Viviendas del Bienestar en Mazatlán

MAZATLÁN._ Con la finalidad de brindar la oportunidad de obtener hogares accesibles para familias de bajos recursos, Mazatlán avanza en gestiones para sumar mil viviendas adicionales a las mil 500 que ya se tenían contempladas dentro del programa federal Viviendas del Bienestar, que actualmente se desarrolla en el puerto.

Así lo informó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, quien destacó que este programa busca beneficiar a personas que tengan alguna situación de vulnerabilidad y situaciones económicas complejas, razón por la que se busca incrementar el número de viviendas a construir en la localidad.

Señaló también que se desarrolla de manera coordinada entre el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; y la Comición Nacional de Vivienda.

“Este es un programa que lo conforman tanto Fovissste, como Infonavit y Conavi, dependencias con las que estamos viendo todos los polígonos de terreno y la posibilidad de construir viviendas que sean asequibles y formar parte de este programa”, comentó.

La Alcaldesa de Mazatlán expresó que actualmente ya existe la certeza para la construcción de mil 500 viviendas, pero aún se está contemplando la creación de mil casas más en una primera etapa del proyecto.

“Por lo pronto les puedo confirmar que ya tenemos por parte de Infonavit mil 500 viviendas, que ya tenemos una certeza de que se van a empezar a construir y por parte de Conavi, ahorita en la primera etapa serían mil viviendas más”, dijo

En este sentido, Palacios Domínguez destacó que también continúan las gestiones para incorporar más terrenos que permitan ampliar la construcción de viviendas accesibles en el puerto.

Asimismo, destacó que el programa está dirigido principalmente a personas con ingresos de hasta dos salarios mínimos o que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, con prioridad para madres solteras y personas con discapacidad, de acuerdo con los lineamientos del Gobierno federal.

Finalmente, la Presidenta Municipal señaló que en los próximos meses se espera contar con fechas tentativas de entrega, aunque adelantó que la intención es que las primeras viviendas puedan entregarse durante la actual administración municipal.