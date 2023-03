Frida Izaguirre, miembro y vocera de la colectiva Perlas del Pacifico, dijo que se tratará de crear una iniciativa que pueda proteger a las escuelas de que ingresen a trabajar este tipo de personas, proponiendo que a todo el personal que ingrese y que vaya a tener contacto directo con menores, se le haga un examen psicométrico y psicológico, para detectar a este tipo de personas, para que de no cumplir con el perfil no se les permita trabajar.

“Vamos a tener junta posteriormente con SIPINA, para ver si hay una ley ya que protege a los estudiantes y a las niñas y a los niños y si no hay una ley, crear la iniciativa y echarla a andar”, mencionó Izaguirre.

Por parte de la colectiva Sirenas Negras se está estructurando un taller de expresión artística, que se instaure permanentemente en las instituciones que decidan adoptarlo, como actualmente se dio en el caso de la Preparatoria José Vasconcelos.

“Que no se olvide lo que pasó, que no se olvide la violencia que vivieron, que no se olvide el camino que todas las niñas recorrieron para que en ese momento la institución las escuchara, porque eso es algo que yo personalmente nunca había visto, que una institución sea tan consciente a través de esta problemática”.

Otro de los puntos abordados en la reunión fue la creación de talleres para concientizar en materia de género no sólo en escuelas sino en otras instituciones, dotando a las colectivas feministas de una facultad para poder ofrecer estos talleres y poder ser aliadas del progreso, dejándolas entrar en las instituciones, que puedan llegar a servir de mediadoras para contener estas manifestaciones y poder encauzar cualquier situación a donde corresponda.

“No somos la voz de las niñas maltratadas, no somos la voz de las niñas que fueron violentadas en la escuela, creo que nosotras fungimos más o menos como un apoyo, porque ellas ya son valientes, ya tiene su voz, ellas demostraron una valentía increíble, que responsabilizarnos de eso, pues tampoco nosotras solo fuimos un impulso”.

La vocera de la colectiva Perlas del Pacifico declaró que la reunión se dio de forma positiva y el Alcalde mostró mucha disposición ante las peticiones y propuestas que se expusieron y fue grato encontrarse con que, a diferencia de la administración que encabezó Luis Guillermo “El Químico” Benitez Torres, en esta ocasión recibieron una buena atención y un trato respetuoso y eso las hace ver que este grito que han estado amplificando se ha vuelto muy escuchado.

Directivos de ETI 5 no prestaron atención a alumnas: Colectivo

Sobre los hechos ocurridos el día martes 21 de marzo en la ETI 5, Frida mencionó que este tipo de manifestaciones ocurre cuando la escuela o la institución no está prestando la atención debida y en este caso la escuela no prestó la atención debida a las jóvenes afectadas.

“Personalmente creo que primero pudieron haberse acercado con los colectivos feministas, denunciarnos el suceso y accionar un poco más o menos como se trabajo con la preparatoria Vasconcelos, las chicas de Vasconcelos se acercaron por completo a las colectivas Sirenas Negras y Perlas del Pacifico y se pudo establecer un diálogo con la escuela”.

Manifestarse, exponer a los agresores, hacer pega de carteles, entre otras cosas, es de mucha utilidad, pero lo más importante es buscar apoyo ya sea en la denuncia o con las colectivas, para establecer un diálogo con la escuela para llegar un acuerdo, recomendó Frida.