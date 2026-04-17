$!Buscan derechohabientes del Issste resolver problemática de la falta de estacionamientos y disputas con Tránsito

Con el objetivo de solucionar el problema de la falta de estacionamiento en la inmediaciones de la clínica, así como de algunos problemas con elementos de Tránsito Municipal, derechohabientes del Issste entregaron este viernes un oficio con 200 firmas a la Alcaldesa Estrella Palacios para presentarle sus inconformidades.
El grupo de derechohabientes que se reunió con la Presidenta Municipal, alega que adultos mayores y niños enfermos tienen que recorrer distancias largas por no encontrar un lugar cercano para estacionarse, lo cual está afectando su salud en lugar de ayudar.
Además, señala que agentes de Tránsito los está multando cuando se estacionan un instante frente al recinto.
Señalaron también que su intención es encontrar mediante la empatía, la ayuda de la Alcaldesa, pues entre los derechohabientes hay personas que acuden diariamente al Issste a tratamientos de diálisis o hemodiálisis desde la madrugada, explicó Víctor Estrada, presidente del Comité por la Dignidad del Derechohabiente del Issste en Sinaloa.
“En este documento, los derechohabientes y usuarios del Issste estamos solicitando a la presidencia municipal que sea empática y apoye a los enfermos, adultos mayores, madres con niños y personas con discapacidad, así como a quienes utilizan equipos como sillas de ruedas, muletas y andaderas”, dijo Estrada González.
“Pedimos que se solucione ese punto, que actualmente funciona más como recaudatorio de multas y restricciones, y en particular el retiro de vehículos con grúas que se encuentran frente a la clínica del Issste en la Avenida Mazatlán I. Es increíble que ya existan hasta dos grúas permanentes desde las 5 de la mañana”.
Mencionó que si el Ayuntamiento no puede proporcionarles estacionamientos nuevos, esperan que por lo menos no limite los existentes en beneficio de un pequeño grupo de vecinos de Fovissste Playa Azul, quienes fueron los que solicitaron la presencia de elementos de Tránsito para multar a cualquiera que se estacione en la zona.
“Los usuarios del Issste respetamos de la puerta hacia adentro. También invitamos a los derechohabientes a no obstruir ni tapar las entradas de particulares; eso se entiende y se respeta. Sin embargo, desde enero a la fecha, diariamente se están levantando multas y sanciones en este tramo”.
“Nosotros venimos a solicitar a la Presidenta Municipal una solución. Ya hablamos con el cuerpo de regidores; la Regidora Fabiola Torres fue el conducto para concretar una reunión. El cuerpo de regidores nos escuchó con atención, participó activamente y mostró empatía. Entonces, quedaron en buscar una solución favorable para ambas partes”.
Buscan recuperar espacios deportivos del Issste
Asimismo, los derechohabientes dijeron que buscarán tratar con la Alcaldesa el tema de la propiedad de los campos deportivos pertenecientes al Issste, así como del edificio de la antigua tienda, la cual sufrió hace tiempo un incendio.
Señalan que hay intereses particulares que se están aprovechando de ambos inmuebles pertenecientes al Estado.
“Aprovecho también la oportunidad para pedir que el Ayuntamiento investigue quién está usufructuando la propiedad de los terrenos aledaños al Issste. Supuestamente, un club deportivo está utilizando esos terrenos. Incluso ya cercaron el área con mallas y no permiten el acceso a los derechohabientes”.
“Me refiero a los campos del Issste. Esas son propiedades de Fovissste. Existe la idea de que pertenecen a los colonos, pero no es así; son propiedad de Fovissste, como también lo es la tienda del Issste frente al Seguro Social, que hace poco se incendió y que actualmente también está siendo utilizada como estacionamiento por un grupo”.
Añadió que el frente de la Avenida Mazatlán, colindante con el Fraccionamiento Fovissste Playa Azul, eran originalmente áreas verdes; sin embargo con el tiempo se convirtieron en negocios particulares que hoy alegan que los derechohabientes invaden sus espacio, lo cual afirman es falso, pues son de uso general.
“La línea amarilla apareció de la noche a la mañana. Incluso hoy, al trasladarme desde el ICO hacia el Palacio Municipal, observé a una oficial de Tránsito multando a cuatro vehículos en ese punto. Entonces, ¿cómo hace una persona para trasladar a un enfermo en silla de ruedas? ¿Cómo lo hace alguien que lleva a un bebé enfermo? Sales de urgencia y resulta que tu vehículo ya fue retirado. Es una situación bastante incómoda”.