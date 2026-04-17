$!Buscan derechohabientes del Issste resolver problemática de la falta de estacionamientos y disputas con Tránsito

Con el objetivo de solucionar el problema de la falta de estacionamiento en la inmediaciones de la clínica, así como de algunos problemas con elementos de Tránsito Municipal, derechohabientes del Issste entregaron este viernes un oficio con 200 firmas a la Alcaldesa Estrella Palacios para presentarle sus inconformidades.

El grupo de derechohabientes que se reunió con la Presidenta Municipal, alega que adultos mayores y niños enfermos tienen que recorrer distancias largas por no encontrar un lugar cercano para estacionarse, lo cual está afectando su salud en lugar de ayudar.

Además, señala que agentes de Tránsito los está multando cuando se estacionan un instante frente al recinto.

Señalaron también que su intención es encontrar mediante la empatía, la ayuda de la Alcaldesa, pues entre los derechohabientes hay personas que acuden diariamente al Issste a tratamientos de diálisis o hemodiálisis desde la madrugada, explicó Víctor Estrada, presidente del Comité por la Dignidad del Derechohabiente del Issste en Sinaloa.

“En este documento, los derechohabientes y usuarios del Issste estamos solicitando a la presidencia municipal que sea empática y apoye a los enfermos, adultos mayores, madres con niños y personas con discapacidad, así como a quienes utilizan equipos como sillas de ruedas, muletas y andaderas”, dijo Estrada González.

“Pedimos que se solucione ese punto, que actualmente funciona más como recaudatorio de multas y restricciones, y en particular el retiro de vehículos con grúas que se encuentran frente a la clínica del Issste en la Avenida Mazatlán I. Es increíble que ya existan hasta dos grúas permanentes desde las 5 de la mañana”.