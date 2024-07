Cristina señaló que los hechos ocurrieron de un día para otro, y que su madre fue quién se percató que no había vuelto en horas, por lo que decidió acudir a las autoridades. Añadió también que ninguno de ellos tienen problemas con nadie para pensar en algo malo, ya que ellos son pensionados muy apegados a su hogar en el fraccionamiento Playas del Sol.

“Mi papá ya lleva 4 meses desaparecido, creemos que está perdido en las calles porque hemos recibido algunos testimonios que creen haberlo visto, pero hemos estado en su búsqueda y no lo encontramos aún; ojalá pudieran ayudarnos un poco más las autoridades, aunque debo agradecer a la Comisión de Búsqueda que no han dejado de apoyarnos, pero siento que necesitamos más ayuda, más buscadores para que de esa manera podamos encontrar a Jaime Alberto Escobosa”, expresó.

MAZATLÁN._ Han pasado poco más de 4 meses desde que don Jaime Alberto Escobosa Salazar salió de su domicilio para hacer ejercicio en el malecón y no volvió; desde ese entonces su familia no ha dejado de buscarlo para traerlo a casa, y este domingo se reunieron en la explanada del Estadio Teodoro Mariscal para hacer un llamado a la ciudadanía mazatleca a continuar la búsqueda.

“Los últimos videos en los que logramos verlo fueron de la calle Insurgentes rumbo a Avenida del Mar, más o menos por el Club de Leones. Él solo fue a caminar al malecón, en los videos se ve que solamente iba a hacer ejercicio, pero de ahí ya no regresó. Normalmente salía a caminar pero lo hacía por la mañana, y ese día decidió salir por la tarde. Él es una buena persona, no tenía problemas con nadie, ya era jubilado, ya nada más estaba en casa con mi mamá, se dedicaba al jardín de la casa, pero era una persona tranquila”, agregó.

Por su parte, la señora Cristiana Ramírez, esposa de Jaime, comentó que fue al día siguiente en la mañana (12 de marzo) fue cuando la familia se dio cuenta que ya no había regresado a casa, por lo que decidieron pedir ayuda a los vecinos y familiares, además de señalar que han recibido reportes que el señor ha sido visto por la invasión San Antonio cerca de Pradera Dorada, un lugar lejos del que fue visto por última vez.

“Yo pensé que se había ido a algún velorio, porque él era una personas que le gustaba estar en su casa, incluso veníamos un noticiero juntos; yo me desperté a las 4:30 de la madrugada y vi que no estaba, me asusté y llamé a mi cuñado, llamamos al 911 y acudimos a la fiscalía. Hasta ahora hemos realizado muchas labores de búsqueda, sobre todo por allá por el estadio Kraken, qué es donde nos dice un testimonio que lo vieron, entonces, es ahí donde más nos hemos abocado a buscar”, comentó la esposa de don Jaime.

La familia ha ido a buscarlos a múltiples centros de rehabilitación, comedores comunitarios, hospitales, han pegado volantes, publicaciones en internet, han acudido incluso a FODEN Mazatlán, donde el pasado 11 de junio, una pequeña del albergue vio la foto del señor y comentó que lo había visto por aquellos rumbos, por lo que aún tienen la espera de que vuelva a casa.

“Iba con una chamarra, gorra, tenis blancos, pero ya pasaron 4 meses y nos han dicho que lleva otra ropa, que lleva huaraches, pantalón de mezclilla, ropa que le regalan porque es una persona extraviada, que no se acuerda de donde vive. Pensamos que tal vez le dio una laguna, se pudo haber caído, se golpeó y por eso no recuerda cómo llegar a su casa, por eso ojalá le dieran al señor Alfredo González más buscadores, y yo sé que hay más personas perdidas pero Jaime es una persona buena, buen padre, no molestamos a nadie, somos pensionados”, externó.

Tanto hija como madre piden a la ciudadanía que si ven a Jaime Alberto se comuniquen al teléfono 6693278424, o den aviso a las autoridades correspondientes.