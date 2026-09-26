Buscan Empacadoras de Mazatlán emprender para sostener a sus familias previo y después a la temporada de camarón

La venta de comida y otros pequeños negocios se han convertido en una fuente de ingresos para empacadoras de camarón de Mazatlán durante los meses en que no tienen trabajo en las plantas.

Así lo informó Elba Spain Burgoin, líder de las empacadoras, quien destacó que para fortalecer esas actividades, solicitaron equipo al Gobierno del Estado y esperan que se dé seguimiento a sus trámites.

Spain Burgoin señaló que las trabajadoras salieron satisfechas del encuentro que tuvieron con la titula se la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural Federal, Columba López Gutiérrez al posee explicar cómo enfrentan los periodos sin empleo y plantear la necesidad de contar con herramientas para emprender.

“Vamos muy contentas porque se nos abren las puertas. Ya habíamos metido papeles y sí nos van a dar seguimiento. La secretaria nos dijo que nos van a apoyar el Gobierno del Estado, con lo de Equipa Sinaloa”, comentó.

La representante detalló que algunas empacadoras han solicitado equipo para preparar y vender alimentos, mientras que otras buscan ampliar actividades que ya realizan por su cuenta, siendo alrededor de 20 mujeres las que han recibido apoyos del programa, pero todavía hay cerca de 100 solicitudes pendientes.

Además, indicó que enviará a las autoridades la relación de solicitantes para que se revisen los expedientes y se les informe cuándo podrían recibir el equipo, aunque hasta el momento no cuentan con una fecha de entrega.

Spain Burgoin mencionó que entre las interesadas también hay empacadoras que se dedican a la costura, por lo que solicitaron máquinas industriales para desarrollar ese trabajo y mencionó la posibilidad de que algunas lleguen a prestar servicios al Gobierno, aunque esa opción todavía no está confirmada.

Para las trabajadoras, emprender representa una manera de obtener ingresos durante la parte del año en que se detiene su actividad principal, donde algunas venden tacos, tamales, menudo o pozole, especialmente los fines de semana, con el propósito de reunir dinero para los gastos de los días siguientes.

“Muchas venden tacos, otras venden pozole, menudo. Y pues hay poquito, pero sacan para solventar los gastos de la familia. Ahorita es la venta de tamales, la venta de menudo y pozole los fines de semana para salir la semana”, declaró

“Estamos estirando lo poquito que venden, ya que es muy difícil la situación que estamos pasando las empacadoras”, añadió.

En lo que respecta a la expectativa de volver a empacar camarón, la incertidumbre se mantiene para las empacadoras, pues la dirigente recordó que la temporada anterior fue pésima para las trabajadoras y señaló que, antes de conocer cuánto empleo habrá esta vez, deben salir los barcos y observarse el resultado de las primeras capturas.

“Vamos y tenemos que esperar a ver cómo les va cuando avienten el primer lance. Ahorita no podemos decir si hay o no hay, porque no sabemos en realidad”, dijo.

“Vamos a esperar a que lleguen los barcos. Esperemos en Dios que nos vaya bien esta temporada, porque el año pasado estuvo pésimo”, agregó.

De esta forma, aunque Spain Burgoin expresó su deseo de que haya más camarón y mejores oportunidades de trabajo, reconoció que el ingreso de las empacadoras dependerá de cómo se desarrolle la temporada, por lo que el equipo solicitado tiene una utilidad que va más allá de los próximos meses, y les permita contar con otra actividad cuando termine el trabajo en las plantas.

“Esperamos con toda la fe que haya camarón, porque la temporada pasada estuvo pésima. Esperemos que esta temporada sí nos vaya mejor”, puntualizó.