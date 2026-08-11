Buscan fondos de Zofemat para reparar el malecón de Mazatlán donde se formó un socavón

Se gestionarán recursos de los cobros de la Zona Federal Marítimo Terrestre en Mazatlán para el proyecto de reparación del tramo del malecón que colapsó al presentarse un socavón entre las avenidas Del Mar y De los Deportes, manifestaron la Alcaldesa Minerva Osuna Zavala y el Secretario del Ayuntamiento, Moisés Ríos Pérez.

“Todavía estamos en eso, viendo eso, es un Comité que sesiona Zofemat, no es que los hayan liberado, es el recurso que ha captado el Municipio, pero que es un recurso etiquetado solamente para proyectos que se presenten en la Zona Federal Marítimo Terrestre”, dijeron tanto Osuna Zavala como Pérez Ríos.

El Secretario del Ayuntamiento expresó que se presentan proyectos ejecutivos para esa zona y en el pleno de dicho Comité de Zofemat se discuten y ahí sí existe la liberación de un recurso aprobado para que se genere la mejora.

“Hablaba el delegado de Semarnat (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales) que en Mazatlán contaba con más de 30 millones captados, es lo que tienen, pero sabemos bien que es un recurso que el Municipio no puede disponer al libre albedrío, ni ser parte de nuestro presupuesto, es por proyectos presentados”, reiteró Pérez Ríos.

Precisaron que se está trabajando el proyecto para reparar la zona del socavón que se presentó el 23 de junio, por ello se hicieron los estudios de mecánica de suelo, porque si no se hace bien el proyecto no se libera el recurso.

“Nosotros hemos estado insistiendo ahí con el proyecto que está elaborando Obras (Públicas) y para ser presentado por el Comité, que es donde varios funcionarios de aquí del Municipio, la Presidenta, el Tesorero son parte de ese Comité, ellos se han estado reuniendo constantemente para ver otros temas, pero en este en particular yo me quedé con la idea de que faltaba presentar un proyecto para una próxima sesión”, reiteró Pérez Ríos.