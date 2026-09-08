$!Buscan fortalecer la coordinación en seguridad entre el Gobierno de Mazatlán y la Cuarta Región Naval

En busca de fortalecer la coordinación en materia de seguridad y reforzar la protección de las familias mazatlecas, este martes la Alcaldesa de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez se reunió con mandos de la Cuarta Región Naval.

Al encuentro asistieron el comandante de la Cuarta Región Naval, Vicealmirante Cuerpo General Diplomado de Estado Mayor, Martín Felipe de Jesús Santillán Murillo y el Capitán de Navío IMP. Diplomado de Estado Mayor, Edgar Antonio Machado Peña, para fortalecer la coordinación institucional en materia de seguridad.

“Durante el encuentro se analizó la operatividad de la Secretaría de Marina en las distintas zonas donde mantiene presencia en Mazatlán como parte del grupo interinstitucional, además de revisar propuestas para reforzar la coordinación y las tareas encaminadas a cuidar a las y los mazatlecos”, informó el Gobierno Municipal en un comunicado de prensa de este 8 de septiembre.