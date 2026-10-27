Buscan fortalecer Senderos de Paz de Mazatlán con apoyos federales

Un importante apoyo por parte del Gobierno Federal podrían recibir los Senderos de Paz del Parque Central y Santa Fe, para fortalecer las acciones de atención a las causas de la violencia mediante la cultura, el deporte y la educación.

Así lo informó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, quien detalló que sostuvo una reunión virtual con la subsecretaria Rocío González, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en la que se abordaron las posibilidades de respaldo para estos espacios.

“El día de hoy tuve una reunión vía Zoom con la subsecretaria Rocío González de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en donde nos están ofreciendo apoyos federales para los Senderos de Paz. Aquí en Mazatlán tenemos dos, tenemos el Parque Central y tenemos Santa Fe”, comentó.

Palacios Domínguez señaló que el propósito de estos programas es reforzar la prevención mediante actividades que amplíen las oportunidades de participación de la población en ámbitos culturales, deportivos y educativos.

“Estos programas federales, pues, vienen justamente a reforzar todo lo que tiene que ver con la atención a las causas, que es fomentar cultura, deporte y educación”, declaró.

La Alcaldesa mencionó que durante la reunión virtual, también se revisó la posibilidad de que Mazatlán participe en un programa federal de bacheo, así como los convenios que tendrían que establecerse para concretar esa propuesta, aunque detalló que esta alternativa aún está en análisis y que sus detalles se anunciarán una vez que se consolide.

“En ese sentido, decirles que estamos considerando participar de un programa específicamente de bacheo que vendría a reforzar ciertas áreas de la ciudad. En la reunión que tuve de Zoom, pues pudimos ver los convenios, en este caso, que se tendrían que hacer y una vez que se consolide esta propuesta, pues se los daré a conocer con muchísimo gusto”, dijo.

Palacios Domínguez sostuvo que contar con alumbrado y calles en mejores condiciones también forma parte de las necesidades que busca atender su administración, considerando que al mejorar el entorno urbano también se refuerza la seguridad.

“Porque una ciudad más iluminada, una ciudad que tenga menos baches, una ciudad con calles dignas, pues es una ciudad más segura. Entonces por eso buscamos que estos programas lleguen justamente a toda la población”, manifestó.

Como parte de los proyectos que se desarrollan con el Gobierno Federal, Palacios Domínguez también mencionó dos bachilleratos Margarita Maza y el centro comunitario de bienestar México Imparable, ubicado en Pradera Dorada.

“También comentarles que tenemos en puerta, como ustedes ya saben, los bachilleratos Margarita Maza, que se están haciendo dos, y el centro comunitario de bienestar que se llama México Imparable, que va a estar en Pradera Dorada”, expresó.

Finalmente, en materia de vivienda, informó que la cantidad de Viviendas del Bienestar en construcción en Mazatlán pasó de aproximadamente 6 mil 500 a 10 mil 300, distribuidas en siete predios.

“Entonces son 10 mil 300 Viviendas del Bienestar las que actualmente se están construyendo en Mazatlán en siete diferentes predios, que vienen a fortalecer todo lo que tiene que ver con dignificar la calidad de vida de las y los mazatlecos”, comentó.

De esta forma, Palacios Domínguez presentó estos proyectos y las gestiones para los Senderos de Paz como parte del trabajo con el Gobierno Federal para mejorar las condiciones de vida de la población y fortalecer la atención a las causas de la violencia.