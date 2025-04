$!Buscan frenar tirolesa y proteger Cerro del Crestón con recolección de firmas, en Mazatlán

“El espacio público es de todos y si nosotros los ciudadanos no hacemos conciencia, los demás que se están privatizando, nos los van a seguir quitando”, añadió.

Tun Naal destacó que este tipo de actividades no forman parte del Instituto Federal de Defensoría Pública, ya que hubo un acercamiento al inicio para esta acción, sin embargo, no hubo respuesta favorable, por lo que se lleva a cabo de manera particular.

Durante la actividad, los miembros del colectivo conversaron con las personas interesadas compartiendo información y exponiendo los argumentos técnicos y legales que sustentan su solicitud.

Señalaron que la construcción y operación de la tirolesa representa una alteración significativa al ecosistema del cerro, afectando tanto a la fauna como a la flora local, además de informar sobre las presuntas irregularidades en el proceso de autorización y construcción.

La defensora ambiental añadió que este tipo de actividades se estarán replicando en diferentes puntos de la ciudad como la Plazuela República, el Mercado Miguel Hidalgo, de la colonia Benito Juárez, así como en espacios públicos de diferentes colonias del puerto.