$!Buscan jóvenes las flores amarillas en Mazatlán

MAZATLÁN._ Girasoles, rosas, gerberas y tulipanes en tonos amarillos comenzaron a ocupar un lugar especial en el Mercado de las Flores de Mazatlán, ante la llegada del 21 de septiembre, fecha que en los últimos años se ha popularizado en redes sociales como el día para regalar flores amarillas. Judith Ortega, de la Floristería Lupita, explicó que durante esta fecha los arreglos en color amarillo son los más solicitados, principalmente entre jóvenes que acuden al mercado para comprar un detalle para sus parejas, amigos o incluso para ellos mismos. “Todo lo amarillo, lo que sean gerberas, tulipanes, girasoles, rosas”, comentó sobre las flores que más buscan los clientes.

Los precios de los arreglos varían dependiendo de la cantidad y el tipo de flor, con opciones que van desde los 300 pesos hasta los mil pesos, aunque algunos pueden superar ese monto. Entre los arreglos que ofrece la florería se encuentran combinaciones de girasoles con rosas, con precios alrededor de 300 pesos, mientras que un arreglo de 12 rosas amarillas puede alcanzar los 500 pesos. Ortega señaló este domingo que, aunque la jornada apenas comenzaba, las ventas todavía eran menores a las registradas en años anteriores.

Explicó que gran parte de la promoción y de los pedidos se realizan actualmente a través de redes sociales. “Lo que más se mueve es por redes sociales”, señaló. La comerciante recordó que en años anteriores, para estas fechas, ya contaban con varios pedidos previos, mientras que en esta ocasión la cantidad ha sido menor. Sin embargo, confió en que el movimiento aumente durante el fin de semana y principalmente este lunes, cuando la fecha coincida con un día de clases.

De acuerdo con Ortega, el público que mantiene con mayor fuerza esta tradición son adolescentes y jóvenes de secundaria y preparatoria, mientras que la presencia de compradores adultos es menor. La tradición de regalar flores amarillas cada 21 de septiembre se popularizó a partir de redes sociales y está relacionada con la telenovela argentina “Floricienta”, estrenada en 2004, cuya historia incorporó las flores amarillas como símbolo de amor y afecto. Con el paso de los años, videos y publicaciones en plataformas digitales retomaron esta referencia y convirtieron la fecha en una costumbre para regalar flores a personas especiales.

Para Jimena, una joven que ya portaba su flor amarilla, la tradición también representa una oportunidad para darse un gusto personal. “Yo me las regalé a mí misma, porque yo tenía ganas de las flores amarillas”, contó. Aunque reconoció que no conoce con precisión el origen de la celebración, explicó que sabe que existen dos fechas relacionadas con esta costumbre y que una de ellas se vincula con el inicio de la primavera.