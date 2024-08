Al finalizar la misa, la gente que conformada el colectivo se dirigió a las afueras la oficina de la Catedral, donde recibieron unas palabras de apoyo del Padre Jaime Aguilar, donde rezaron y fueron bendecidos en su lucha por encontrar pronto a sus desaparecidos con agua bendita sobre sus pancartas para la buena suerte.

VISIBILIZAR A LOS QUE NO ESTÁN ES EL MENSAJE DE LAS FAMILIAS

Marisela Carrizales Domínguez, presidenta del Colectivo ‘Por las Voces Sin Justicia’ Rastreadoras del Sur de Sinaloa, comentó que este tipo de actividades les sirven como pequeño aliento en una lucha tan complicada de buscar a sus desaparecidos, pues conmemorar el no olvidar a los que hoy no están con ellos y darle visualización por todas partes hasta encontrarlos.

“La verdad que esto es algo que no debería de existir en primer lugar, lo hacemos porque ellos nunca deben de ser olvidados y es para visibilizar a todas las personas que no están, ya que están desaparecidos pero no olvidados por todas nosotras las mamás, hermanos, esposas y todos los que las esperan. Esto es un aliento para nosotros el poder venir a esta misa conmemorativa dónde buscamos visibilizarlos más que nada a ellos, que sepan qué aún los estamos buscando y no dejaremos de buscarlos”, dijo.

Acerca de algún mensaje que le daría a las madres que hoy viven la misma situación que ella, Marisela señala que no ha dejado de buscar a su hijo Ismael Alejandro Martínez Carrizales desde que se perdió aquel 12 de julio de 2020 en la colonia 12 de mayo, por lo que anima a esa madres a unirse a la causa de las rastreadoras y perder el miedo a renunciar las desapareciones.

“Les diría a todas esas personas que se unan a las búsquedas, que pongan su denuncia, es muy importante que hagan su prueba de ADN porqué hay muchos cuerpos sin identificar, porque hay mamás que por miedo no ponen su denuncia y los cuerpos ahí están, quizás ahí están sus hijos y no lo saben”.

“Nosotros desgraciadamente no los hemos podido encontrar, ni vivos ni en ninguna fosa, entonces que se unan, no necesitan tener dinero, no necesitan pagar nada, solamente unirse y salir a las búsquedas. Yo soy madre de Ismael Alejandro Martínez Carrizales, desaparecido el 12 de julio de 2020 y lo seguiremos buscando hasta que sea necesario”.