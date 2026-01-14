Buscan para El Encanto que se garantice al menos un equipo de la Liga de Expansión

El Gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya reiteró que sigue gestionando que tras la desaparición del equipo de fútbol Mazatlán FC venga a este puerto el Atlante o que por lo pronto les garanticen un equipo de la Liga de Expansión.

“Creemos que esta semana se va integrar una mesa para revisar cosas particulares, ¿qué le he planteado yo?, yo me vi con el dueño, yo le dije oye no te lleves, si lo compras déjalo en Mazatlán, estuvo ahí conmigo el presidente de la Liga MX, Mikel Arreola, él mismo le dijo oye pues si es una plaza muy importante”, expresó Rocha Moya este miércoles.

“Solamente que ellos, yo pensaba porque me lo habían dicho, que se querían ir a Morelos, no, ellos van a quedar en el Azteca, entonces para ellos es más atractivo estar en el Azteca, sin embargo, ¿qué hemos planteado nosotros?, que por lo menos nos garanticen un equipo de expansión por lo pronto, por lo pronto”, añadió.

“Ya me lo explicaba Mikel Arreola, las mecánicas ahora en las ligas son distintas porque compran los equipos y el nuevo dueño de los equipos decide dónde se van, entonces nosotros vamos a tener la mano levantada”.

Agregó que en estas gestiones se contará con la ayuda de los directivos de la Liga MX de primera división porque reconoce que Mazatlán es una plaza importante y dijo que el estadio de fútbol El Encanto no va quedar en el olvido luego de que el equipo Mazatlán FC desaparezca al finalizar el torneo de Clausura de la Liga MX.

“No va quedar, lo que ya tenemos garantizado es que tendríamos, de entrada, un equipo de Expansión (de un nivel inferior a la primera división), profesional, es un equipo profesional y lo tendríamos con la idea de no quitar tampoco el dedo del renglón para primera fuerza, todo este semestre hay todavía el Mazatlán FC (de primera división)”, reiteró.