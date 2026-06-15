$!Buscan que en Sinaloa se actualice la Ley Estatal de Turismo

La Intercamaral de Mazatlán impulsa una actualización de la Ley Estatal de Turismo.

Para ello, este lunes sostuvieron una reunión con la Comisión de Turismo del Congreso del Estado, la Secretaria de Turismo y el Gobierno Municipal participan en la primera reunión.

El encuentro de trabajo se llevó a cabo a puerta cerrada entre los dirigentes empresariales, legisladores y autoridades.

Francis Cázares Olivares presidenta de Canaco Mazatlán, indicó que la reunión con la Comisión de Turismo del Congreso del Estado se debe a que la Ley Estatal actual ya está desfasada y urge su homologación a la normativa federal, que el año pasado fue renovada.