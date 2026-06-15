$!Buscan que en Sinaloa se actualice la Ley Estatal de Turismo

La Intercamaral de Mazatlán impulsa una actualización de la Ley Estatal de Turismo.
Para ello, este lunes sostuvieron una reunión con la Comisión de Turismo del Congreso del Estado, la Secretaria de Turismo y el Gobierno Municipal participan en la primera reunión.
El encuentro de trabajo se llevó a cabo a puerta cerrada entre los dirigentes empresariales, legisladores y autoridades.
Francis Cázares Olivares presidenta de Canaco Mazatlán, indicó que la reunión con la Comisión de Turismo del Congreso del Estado se debe a que la Ley Estatal actual ya está desfasada y urge su homologación a la normativa federal, que el año pasado fue renovada.
Verónica Avilés Rochín encabeza la Comisión de Turismo del Congreso de Sinaloa y le acompañaron los demás integrantes al encuentro con los empresarios.
Para la Secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, dijo que han estado trabajando también en base a lo que la Federación, la Ley de Turismo, pero la reunión con el sector empresarial se hace para escuchar su sentir para la actualización.
“Se está buscando justamente escuchar a todo el sector turístico, también con la Secretaría de Turismo para aplicar esto y sea basada en lo que trae ahorita la Federación”.
Resaltó que la Ley está principalmente basada en turismo de experiencias comunitarios.
“Que nosotros también del Gobierno del Estado, pues ya iniciamos, como saben, del año pasado con este tema, independientemente que sea parte de la ley o no sea parte de la ley, nosotros ya estamos trabajando con base a eso y de igual forma también en un turismo incluyente, que es parte de los indicadores que están en el Plan Estatal de Desarrollo, la inclusión, son algunos de los principales temas que trae la Federación en la actualización de la ley y sobre eso pues vamos a estar también trabajando”.