Buscan que palapas en Mazatlán vuelvan al modelo original, ya que la erosión seguirá dañando su estructura

Ante los constantes efectos del mar de fondo y el incremento de la erosión costera, el director de la Operadora y Administradora de Playas de Mazatlán, Ángel García Contreras, consideró que las palapas deben regresar a su modelo original de construcción, con estructuras ligeras y piso de arena, para reducir los daños provocados por estos fenómenos naturales.

Durante una jornada de limpieza en la que personal de OAP retiró basura y restos de madera, incluidas partes de palapas afectadas por el fuerte oleaje, señaló que invertir en estructuras con grandes cantidades de concreto no significa una solución, pues el mar de fondo continúa erosionando el subsuelo hasta perjudicar las bases.

“Creo que ya les debe quedar muy claro a los palaperos, que debe haber un nuevo modelo de desarrollo. Cada vez se están invirtiendo más recursos en echar más cemento y lo que hace el mar de fondo es generar erosión por abajo. De nada va a servir que echen toneladas de cemento porque deja oquedades y termina tumbando las estructuras”, explicó García Contreras.

En tanto, sostuvo que la idea tradicional de las palapas, sustentadas sobre pilotes y con piso de arena, permitiría una mayor adaptación a las condiciones naturales de la costa y disminuiría los riesgos de afectaciones durante las temporadas de tormentas y huracanes.

Asimismo, advirtió que muchas de esas construcciones también contribuyen al desgaste de las playas, por lo que hizo un llamado a crear conciencia sobre el problema de la erosión, mismo que podría ser cada vez más frecuente debido al cambio climático y al calentamiento gradual del nivel del mar.

“Este tipo de construcciones lo que genera es erosión a la bahía, entonces nos está dañando también la playa. Ojalá se logre hacer conciencia de que este es un problema que se presenta en cada temporada ciclónica y que se va a acrecentar por los efectos del calentamiento global”.

En cuanto a la regulación de nuevas construcciones en la Zona Federal Marítimo Terrestre, informó que se trabaja en un reglamento para que la autorización de proyectos considere estudios de capacidad de carga de cada playa, además de opiniones técnicas especializadas antes de otorgar permisos.

Explicó que, si bien la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales exige inicialmente que las construcciones utilicen materiales compatibles con el entorno, posteriormente los interesados deben presentar estudios de impacto ambiental para obtener autorización.

Sin embargo, ante las nuevas condiciones que enfrenta el litoral mazatleco, García Contreras señaló que la autoridad federal debería endurecer los criterios.

“Ante el cambio de mareas, la intensificación de los efectos del cambio climático y la presencia de erosión, ya no deberían dar permisos de construcción”.