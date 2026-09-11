Buscan reactivar economía de comunidades rurales de Mazatlán ante baja afluencia de visitantes

MAZATLÁN._ Ante la baja afluencia de visitantes que enfrentan restaurantes y otros negocios de la zona rural de Mazatlán, el Gobierno municipal busca fortalecer las acciones para llevar turistas y generar una mayor derrama económica en las comunidades con vocación turística.

La Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez reconoció que existe una petición de comerciantes y prestadores de servicios para incrementar el movimiento económico en los pueblos de la zona rural, ante las dificultades que han enfrentado algunos establecimientos por la falta de clientes.

Señaló que algunos turistas que llegan a Mazatlán a bordo de cruceros realizan recorridos hacia comunidades rurales, aunque admitió que este flujo todavía resulta insuficiente para generar la reactivación económica que necesita el sector.

“Por supuesto, es una petición que tienen, pues, legítima; es una petición en la que estamos trabajando para que se tenga también derrama económica en nuestros pueblos señoriales, en nuestros pueblos con vocación turística”, declaró.

“Como ustedes saben, algunos de los cruceristas van y visitan también la zona rural. No es suficiente”.

Ante este escenario, la Alcaldesa destacó el programa “Escapada Rural”, implementado por el Ayuntamiento para incentivar que habitantes y visitantes recorran las comunidades y consuman en sus establecimientos.

Hasta el momento se han realizado 14 actividades mediante esta estrategia, con la intención de continuar promoviendo los atractivos de las comunidades y generar oportunidades para sus habitantes.

“No es suficiente, por eso se creó por parte del Gobierno municipal un programa que se llama ‘Escapada Rural’. Ya hemos hecho 14 escapadas rurales y vamos a estar atendiendo la zona rural”, reiteró.

Como parte de estas acciones, Palacios Domínguez anunció una nueva jornada en la comunidad de Mármol mediante el programa “Contigo Mazatlán”, donde diferentes dependencias municipales llevarán atención y servicios.

La Alcaldesa explicó que estas visitas también permiten detectar directamente otras necesidades, debido a que participan titulares de distintas áreas del Ayuntamiento que pueden recibir las solicitudes de los habitantes.



Atienden afectaciones por lluvias y caminos

Palacios Domínguez señaló que el Gobierno municipal mantiene comunicación permanente con síndicos y comisarios a través de la Dirección de Enlace Rural para atender las necesidades de las comunidades.

En este sentido, entre las solicitudes que se han presentado recientemente se encuentran trabajos relacionados con las afectaciones ocasionadas por las lluvias, así como el raspado y mejoramiento de caminos.

“Ella siempre está en comunicación con todos los síndicos y comisarios. Tenemos una relación muy buena, siempre estamos atendiendo todas sus peticiones, que recientemente, debido a las lluvias, han sido raspados de caminos”, comentó.

La Presidenta Municipal añadió que las acciones también incluyen trabajos para mejorar espacios públicos previo a las celebraciones patrias.

Finalmente, aseguró que el Ayuntamiento continuará llevando programas y servicios a las comunidades, mientras busca fortalecer las estrategias que permitan atraer visitantes y generar mayor actividad económica para restaurantes, comercios y familias de la zona rural.