Buscan recuperar pagos del Gobierno de Mazatlán por terrenos en Ciudad Industrial

Directivos de la Ciudad Industrial buscan cobrar deudas por terrenos al Ayuntamiento.

Luego de 30 años entrampado, le apuestan a reactivarlo para que más industrias manufactureras y de agroindustria lleguen.

Francisco Castillo, gerente comercial de la Ciudad Industrial, explicó que la idea de la reunión con la Alcaldesa fue presentarse como consejo legal y recordarle de los compromisos que tienen de pago por los terrenos del Rastro TIF y de la planta Los Horcones que administra el Ayuntamiento.

“La idea es presentarnos con la Alcaldesa y de la Ciudad Industrial Mazatlán como punto de desarrollo para la industria. Hay algunos compromisos pactados con ellos en documentos de las compra venta de terrenos que hicieron y queremos exponerle el cumplimiento de esos compromisos que se marcaron ahí”.

E insistió que cumplan los compromisos pactados en dos compraventas que se hicieron de los terrenos donde están ubicados el rastro TIF y el de la planta potabilizadora Los Horcones.

Expuso que a 30 años de la conformación de este desarrollo por más de 170 ejidatarios de El Habalito del tubo, de los cuales ya fallecieron cerca de 60, porque hubo quienes pusieron trabas para que este proyecto prosperara.

“Ha frenado la división que se dio por grupos y después de 30 años todavía hay gente que le interesa que este desarrollo no avance... Hemos destrabado que la otra parte estaba haciendo en no dejarnos avanzar y todo eso ya quedó”.

En relación a las mil 270 hectáreas que iniciaron, expuso que actualmente hay cerca de 700 a 800 hectáreas disponibles a la venta y llamó a los empresarios industriales que les interese invertir en esa área que se acerquen al contar con la certeza jurídica y disponibilidad legal.

El otro motivo, agregó, fue presentarle el proyecto a la Presidenta Municipal porque el Gobierno del Estado les solicitó 100 hectáreas.

En entrevista a Rolando Castro Hernández, apoderado legal de ciudad industrial, dijo que recurrieron a la Presidenta Municipal Estrella Palacios Domínguez, también para pedirle su apoyo en promoción del proyecto de desarrollo, sobre todo por el gran interés de marcas industriales en apostarse.