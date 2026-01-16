Buscan reforzar educación vial tras muerte de motociclista arrollado por camión urbano en Mazatlán

MAZATLÁN._ Tras el accidente ocurrido el jueves en la avenida Manuel Clouthier, en el que un camión urbano arrolló y mató a un motociclista, el delegado de Vialidad y Transporte en la zona sur, Héctor Daniel Brito Rojas, afirmó que siempre se busca reforzar la educación vial entre ciudadanía y los choferes de transporte público para evitar estos hechos.

El funcionario lamentó el incidente y recordó que en la oficina de Educación Vial se siguen realizando capacitaciones directas con instituciones educativas para que los jóvenes aprendan a respetar la vialidad, tanto en auto como en moto.

En tanto, señaló que será Tránsito Municipal la encargada de esclarecer el hecho del pasado jueves en Mazatlán.

“Sobre el hecho lamentable del día de ayer, pues es un tema que Tránsito Municipal lo está tratando. Ellos son la autoridad competente y lo que compete a nosotros es reforzar los esfuerzos por mejorar la educación vial no solamente en nuestras instalaciones, sino también en las educativas”, indicó Brito Rojas.

“En este caso, estamos trabajando también con el nivel medio superior. El Departamento de Educación Vial va a Cobaes, va a Conalep y lleva a cabo capacitaciones, mismas que le sirven para tramitar sus licencias de conducir. Con eso estamos tratando poco a poco de alcanzar nuestras metas e indicadores, pero no solamente indicadores de desempeño, sino también indicadores de impacto”.

Acerca de cómo se está manejando el proceso para los choferes que manejan camiones urbanos, Brito Rojas mencionó que tanto ellos como las empresas transportistas se encargan de realizar capacitaciones para ver si las personas tienen las aptitudes necesarias para desempeñarse frente al volante.

“En lo que a nosotros nos compete es canalizar a los choferes para que ellos puedan llevar a cabo el proceso de trámite del certificado de aptitud. Obviamente el certificado de aptitud contempla algunos componentes que aseguran tanto a las agrupaciones como al Gobierno del Estado, que el chofer cuenta con las capacidades para desempeñarse frente al volante, como lo son un antidoping o un cursos”, explicó.

“Siempre es recomendable revisar las condiciones o los antecedentes que tienen los choferes, y sobre eso ver con las agrupaciones qué acompañamiento al interior del Sindicato le pueden dar. Por ejemplo, la Alianza de camiones urbanos tienen un psicólogo que les da atención a los choferes y también un seguimiento”.