Buscan regularizar escuelas de manejo de Mazatlán antes de concluir noviembre

Con revisiones a sus instalaciones, vehículos y documentación, así como capacitación y certificación de instructores, se pondrá en marcha el programa para regularizar las escuelas de manejo que operan en el puerto, a cargo de la Dirección de Vialidad y Transporte dé Mazatlán, con la expectativa de concluir este proceso a finales de noviembre.

Juan de Dios Mendoza López, delegado de Vialidad y Transporte, señaló que actualmente se tienen identificados cerca de 10 establecimientos dedicados a la enseñanza de la conducción en el municipio, aunque reconoció que podrían existir otros que todavía no están contemplados en ese registro.

Explicó que no todas las escuelas tienen regularizada su situación, por lo que convocó a sus propietarios a acercarse a las oficinas para conocer los requisitos y obtener los permisos correspondientes.

“Vamos a echar a andar el día de hoy. Se refiere a que vamos a dar inicio a un programa de certificación de escuelas de manejo. Este programa de certificación de escuelas de manejo lleva como objetivo ordenar y regularizarlas y, sobre todo, certificar a los instructores que cuentan en estas escuelas”, comentó.

La estrategia se desarrollará por instrucciones del director estatal de Vialidad y Transporte, Marco Antonio Osuna Moreno, expuso, y contempla tanto la revisión administrativa de los establecimientos como las condiciones en las que se prepara a los futuros conductores.

Asimismo, señaló que uno de los aspectos que buscan atender es la contratación de personas como instructores sin que exista una acreditación de sus conocimientos y capacidades para enseñar, por lo que el Departamento de Educación Vial, coordinado por Hedilberto Hernández Cabada, estará encargado de la capacitación y evaluación de quienes imparten los cursos.

Hernández Cabada explicó que la formación de un conductor debe incluir conocimientos de señalamientos, disposiciones de tránsito, movilidad y habilidades para desenvolverse de manera segura en las calles.

“No es nada más darle para adelante un vehículo o darle para atrás, sino que también deben de tener los conocimientos de reglas de tránsito, ley de movilidad, conocimiento de señalamientos y también tener destrezas y buenas aptitudes para un buen manejo en la ciudad”, declaró.

Como parte del proceso, la dependencia se reunirá con los propietarios para establecer un contenido temático común, de manera que todas las escuelas impartan los mismos temas durante sus clases teóricas.

La revisión también abarcará las instalaciones y los documentos de los instructores, además de las condiciones mecánicas y de seguridad de las unidades utilizadas durante las prácticas.

Se informó que los vehículos deberán contar con doble volante y doble pedal de freno, con el propósito de que el instructor pueda intervenir ante una maniobra incorrecta del aprendiz o una emergencia, así como también deberán atender la necesidad de que las unidades tengan una póliza de seguro vigente.

Hernández Cabada indicó que las prácticas también deben permitir al alumno familiarizarse con las condiciones reales del tránsito, por lo que consideró insuficiente limitar la enseñanza a calles con poca circulación y se deberá determinar los lugares adecuados para desarrollar las habilidades del aprendiz y ayudarlo a adquirir confianza al conducir.

Sobre el fundamento del programa, Mendoza López señaló que recurren a los artículos 28 al 31 del Reglamento General de la Ley de Tránsito del Estado de Sinaloa, los cuales contemplan requisitos para las escuelas, revisión de vehículos, supervisión y expedición de constancias.

Además, informó que inicialmente buscará el diálogo con los propietarios para lograr su regularización, aunque advirtió que podrá aplicar sanciones a quienes incumplan.

“Nosotros siempre valoramos primero el diálogo, el acercamiento y por último la aplicación de la ley y sus reglamentos”, manifestó.

El delegado señaló que los alumnos que concluyan su preparación en escuelas regularizadas podrán tramitar su licencia sin repetir el curso teórico de la dependencia, aunque deberán presentar los exámenes correspondientes.

Por lo que afirmó que la meta es que los establecimientos identificados cumplan con los requisitos antes de terminar noviembre y que posteriormente se mantengan supervisiones periódicas.