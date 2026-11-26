Se ha tenido pláticas con el empresario Amado Guzmán, pero hasta el momento no ha mostrado interés.

Belizario Reyes

El exregidor y empresario Roberto Osuna Valdez y el exsubprocurador de Justicia en la Zona Sur del Estado, Jesús Antonio Sánchez Solís, han manifestado su interés en participar en el proceso en busca de la candidatura del Partido Acción Nacional a la Alcaldía de Mazatlán, manifestó la dirigente estatal de dicho partido, Wendy Liliana Barajas Cortés.

"Las personas que han manifestado su interés por participar por la Alcaldía de Mazatlán es Roberto Osuna, 'El Zeus', que lo hemos visto últimamente muy activo en als redes y por supuesto que en Acción Nacional estamos muy contentos porque entre más expresiones de participación haya quiere decir que vamos bien", añadió Barajas Cortés este jueves en entrevista con personal de medios de conunicación.

"Yo creo que en Mazatlán para Acción Nacional hay una gran oportunidad, estamos viendo que ahorita hay un gran rechazo hacia la actual administración por el pésimo trabajo que se está haciendo, por la desastrosa administración que se está llevando y en ese sentido tenemos en el PAN una gran historia de buenos gobiernos, así es que la gente tiene memoria y está volteando a ver hacia nosotros".

Aunque dijo que aún no tiene la lista completa de quienes se registraron, ya que no se la han pasado del Comité Directivo Nacional en la Ciudad de México, también se registró el licenciado y doctor en Derecho, Sánchez Solís, que es otra de las figuras mazatlecas.

También dio a conocer que en su momento dará una conferencia de prensa en la que se invitará a quienes se registraron para la Alcaldía de Mazatlán por el PAN.

Además, informó que estuvo platicando varias veces con el empresario Amado Guzmán y le hizo la invitación para ser candidato de dicho partido a la Presidencia Municipal mazatleca, pero no se concretó nada.

"Yo estuve platicando varias veces con él, como presidenta del PAN varias veces tuve el acercamiento, le hice la invitación, pero no se concretó nada, sin embargo, decir que también es un empresario que no nada más el PAN volteó a verlo, sino la ciudadanía por todo el trabajo que él hace, el activismo que hace en Mazatlán, pues vemos un Centro Histórico donde su asociación está ahí siempre trabajando activamente", continuó Barajas Cortés.

"También sabemos que tiene bastantes comedores comunitarios, también centros culturales y deportivos y vemos también cómo tiene adoptados muchísimos parques en Mazatlán, claro que ese trabajo como activista, como empresario altruista nos hizo voltear a verlo, sin embargo, pues bueno, hasta el día de hoy no ha mostrado interés".

Recordó que el PAN desde su nacimiento ha tenido candidatos ciudadanos, empresarios muchos de ellos, el primer Alcalde panista mazatleco era un empresario reconocido, Humberto Rice, y politólogos y críticos han dicho que no ha habido una mejor administración que la de él por la transparencia con la que se condujo y la administración tan correcta que hubo.

"Y en el estado ya en corto les daré a conocer, pero tenemos bastantes candidatas y candidatos ciudadanos", recalcó la presidenta del PAN en Sinaloa.