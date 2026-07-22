Buscará Congreso adelantar subsidio eléctrico y gestionar una tarifa preferencial para Sinaloa ante altos cobros de la CFE

Ante las crecientes inconformidades por los elevados recibos de energía eléctrica que han afectado a familias en Sinaloa, el Congreso del Estado sostendrá una reunión con la Gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde, para plantear medidas encaminadas a reducir el impacto económico que enfrentan cientos de usuarios en esta temporada de calor, como adelantar el subsidio de energía eléctrica y una tarifa preferencial.

Así lo dio a conocer el Diputado local, Manuel de Jesús Guerrero Verdugo, quien detalló que la Junta de Coordinación Política y la comisión especial para atender dicha problemática se reunirá el viernes 24 de julio con la Gobernadora.

Guerrero Verdugo señaló que el principal propósito será el revisar alternativas que permitan atender las quejas ciudadanas y encontrar soluciones que beneficien a quienes han encabezado manifestaciones y reclamos por los altos cobros de la Comisión Federal de Electricidad.

“Nuestro planteamiento central es que el subsidio que entra a partir de abril se adelante un mes. Este año prácticamente no tuvimos invierno y la gente tuvo que prender los aires acondicionados antes, cuando todavía no existía la tarifa especial ni el subsidio”, comentó.

“Al no contar con el subsidio, el consumo se eleva y, por consecuencia, también se elevan considerablemente los cobros”, agregó.

El Legislador mencionó que uno de los planteamientos centrales será que el subsidio de verano aplicado a las tarifas eléctricas entre en vigor un mes antes de lo que actualmente ocurre.

En este sentido, argumentó que las condiciones climáticas registradas este año provocaron temperaturas elevadas desde fechas tempranas, obligando a las familias a utilizar aparatos de aire acondicionado antes de que iniciara el periodo subsidiado.

Además, explicó que la ausencia de un invierno marcado derivó en un mayor consumo energético durante semanas en las que todavía no aplicaba el beneficio tarifario, situación que terminó reflejándose en recibos considerablemente más altos para los usuarios domésticos.

“El problema es que la gente tuvo que encender los equipos de refrigeración antes de tiempo y, al no existir todavía el subsidio, el costo del consumo se elevó de manera importante”, declaró.

Guerrero Verdugo expresó que además de solicitar el adelanto del subsidio, el Congreso buscará impulsar gestiones para que Sinaloa cuente con una tarifa eléctrica similar a la que actualmente se aplica en Sonora, entidad que enfrenta condiciones climáticas semejantes y cuyos usuarios acceden a esquemas tarifarios considerados más favorables.

El Diputado reconoció que se trata de una gestión compleja que requiere la participación de instancias federales, pero aseguró que es una demanda que continuará impulsando debido a las altas temperaturas que predominan gran parte del año en el Estado.

Por otro lado, el legislador mencionó que las autoridades mantienen un proceso de revisión individual de los casos reportados por los ciudadanos, al señalar que la instrucción es analizar cada situación de manera particular, ya que no todos los cobros elevados obedecen a la misma causa.

“Lo que estamos planteando es que se revisen los casos uno por uno, porque hay recibos muy elevados y existen distintas causas que deben analizarse. En Villa Juárez, donde el tema está muy focalizado, se han instalado mesas de atención y se están revisando alrededor de 10 a 15 casos diariamente”, dijo.

“Caso por caso se está revisando para darle un tratamiento adecuado y además una solución que sea justa”, agregó.

El Diputado precisó que algunos casos pueden estar relacionados con instalaciones eléctricas antiguas, fallas internas, fugas de energía o consumos extraordinarios derivados del uso constante de aparatos de refrigeración, por lo que insistió en que es indispensable revisar cada expediente antes de emitir conclusiones generales.

Sin embargo, sostuvo que cuando se detecten cobros que resulten injustificados o situaciones que ameriten una corrección, deberán realizarse las gestiones correspondientes para garantizar una solución equitativa para los usuarios afectados.

“Entendemos que cuando llegan recibos muy altos todos ponemos el grito en el cielo, pero primero hay que revisar la causa. Si efectivamente se trata de algo injusto, entonces se debe hacer lo necesario para remediar y subsanar ese problema”, puntualizó.