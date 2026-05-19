$!Buscará el Gobierno de Mazatlán fortalecer la paz y la unión social con el Día de la Música

Con un llamado a fortalecer la cultura como una herramienta de transformación social y de construcción de paz se presentaron las actividades para conmemorar el Día de la Música 2026 en el puerto, donde se buscará reunir a un gran número de personas en el Centro Histórico de Mazatlán el próximo 6 de junio.
Así lo informó la alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, quien destacó que esta celebración tiene un significado especial para su administración, al representar el objetivo de convertir la cultura en un derecho accesible para toda la población y no únicamente un privilegio para unos cuantos.
“El Día de la Música es realmente especial para mí porque significa lo que buscamos como gobierno municipal, lo cual es que la cultura sea un derecho y no un privilegio. Queremos que la cultura exista y que esté al alcance de todas y de todos, tanto en la zona urbana como en cada rincón de Mazatlán”, comentó.
“Gracias al trabajo del Instituto de Cultura hemos podido realizar actividades que fomentan lo que llamamos una cultura de paz y buscamos que el Día de la Música genere cohesión social y que las familias disfruten juntas de cada uno de los escenarios”, agregó.
Palacios Domínguez señaló que uno de los principales objetivos del Día de la Música es fomentar la unión social mediante espacios de convivencia familiar y actividades culturales que permitan a la ciudadanía disfrutar de distintos géneros musicales en un ambiente de tranquilidad.
En este sentido, mencionó que para esta edición se contará con nueve escenarios simultáneos distribuidos en distintos puntos, donde se presentarán agrupaciones y artistas de diversos estilos musicales.
Además, resaltó como una de las novedades la apertura de espacios para nuevos talentos locales, con el propósito de descubrir y proyectar a niñas, niños, jóvenes y adultos con aptitudes artísticas.
La alcaldesa señaló que se busca que esta edición sea recordada por demostrar que Mazatlán es un semillero de artistas y uno de los principales referentes culturales del país. Añadió que el mensaje central del evento será promover la paz, la convivencia y la tranquilidad social a través de la música.
“Queremos descubrir a niñas, niños, jóvenes y adultos que tengan talento y quieran compartirlo con la sociedad, pues Mazatlán es un semillero de artistas y queremos que esta edición sea recordada precisamente por eso”, dijo.
“El mensaje que queremos llevar a través de la música es un mensaje positivo, de paz y tranquilidad para nuestra sociedad”, añadió.
Finalmente, reiteró que la música tiene un poder transformador y sanador, por lo que el propósito del Día de la Música será enviar desde Mazatlán y Sinaloa un mensaje de paz hacia México y el resto del mundo.
“La música es transformadora, la música es sanadora, y queremos llevar desde Mazatlán un mensaje de paz para México y el mundo”, puntualizó.