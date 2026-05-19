$!Buscará el Gobierno de Mazatlán fortalecer la paz y la unión social con el Día de la Música

Con un llamado a fortalecer la cultura como una herramienta de transformación social y de construcción de paz se presentaron las actividades para conmemorar el Día de la Música 2026 en el puerto, donde se buscará reunir a un gran número de personas en el Centro Histórico de Mazatlán el próximo 6 de junio. Así lo informó la alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, quien destacó que esta celebración tiene un significado especial para su administración, al representar el objetivo de convertir la cultura en un derecho accesible para toda la población y no únicamente un privilegio para unos cuantos. “El Día de la Música es realmente especial para mí porque significa lo que buscamos como gobierno municipal, lo cual es que la cultura sea un derecho y no un privilegio. Queremos que la cultura exista y que esté al alcance de todas y de todos, tanto en la zona urbana como en cada rincón de Mazatlán”, comentó.







“Gracias al trabajo del Instituto de Cultura hemos podido realizar actividades que fomentan lo que llamamos una cultura de paz y buscamos que el Día de la Música genere cohesión social y que las familias disfruten juntas de cada uno de los escenarios”, agregó. Palacios Domínguez señaló que uno de los principales objetivos del Día de la Música es fomentar la unión social mediante espacios de convivencia familiar y actividades culturales que permitan a la ciudadanía disfrutar de distintos géneros musicales en un ambiente de tranquilidad. En este sentido, mencionó que para esta edición se contará con nueve escenarios simultáneos distribuidos en distintos puntos, donde se presentarán agrupaciones y artistas de diversos estilos musicales.



