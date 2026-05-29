Buscará el PRI consolidar un frente opositor en Mazatlán y Sinaloa

Con la finalidad de construir una alternativa política capaz de responder a las necesidades de la ciudadanía, el PRI trabaja en la consolidación de un frente opositor en Mazatlán y Sinaloa, con la convicción de que la unidad entre fuerzas políticas y ciudadanos permitirá enfrentar los desafíos que atraviesa la entidad.

Así lo expuso la dirigente del PRI en Mazatlán, Maribel Chollet Morán, quien señaló que las condiciones políticas y sociales que atraviesa la entidad hacen necesario impulsar la unidad entre distintos sectores y fuerzas políticas, al considerar que la suma de esfuerzos permitirá enfrentar los problemas que afectan al Estado.

Chollet Morán destacó que el PRI mantiene una postura abierta a la construcción de alianzas y gobiernos de coalición, al privilegiar los intereses de la sociedad por encima de los intereses particulares de grupos o partidos políticos.

“Estamos todos trabajando y apostamos por un verdadero frente opositor al sistema. El PRI está trabajando en todo el estado de Sinaloa, como en el resto de los estados del País, por la consolidación de un gran frente nacional”, comentó.

“Las circunstancias políticas y sociales, particularmente de Sinaloa, nos permiten tener claridad de que unidos ganamos. Estamos trabajando para ello”, añadió.

Asimismo, sostuvo que el propósito debe enfocarse en rescatar a Mazatlán, Sinaloa y México, mediante acuerdos que permitan fortalecer una oposición sólida y competitiva.

“Yo soy aliancista por convicción y creo en los gobiernos de coalición. Creo en el buen ejercicio de la política, que significa anteponer los intereses personales de grupo o de partido”, declaró.

En lo que respecta a la posibilidad de respaldar perfiles externos o ciudadanos sin militancia partidista, afirmó que el PRI cuenta con hombres y mujeres de trayectoria y trabajo territorial, aunque también existe la apertura para incorporar a ciudadanos honestos y comprometidos con el desarrollo de sus comunidades.

En este sentido, destacó que tanto la dirigencia estatal como la nacional han promovido la participación de perfiles ciudadanos que compartan el objetivo de defender los intereses del país y de cada entidad.

Chollet Morán mencionó que nadie está descartado dentro de este proceso de construcción política y reiteró que la prioridad debe ser trabajar de manera conjunta para atender los retos que enfrenta Sinaloa.

“Los defensores de México y de cada uno de los estados sean también aquellos ciudadanos honestos y que quieran a su estado y al país. Ese es el valor más importante que tenemos que anteponer”, expresó.

La también Regidora hizo un llamado a la unidad y a la construcción de acuerdos amplios, al considerar que el bienestar del Estado debe colocarse por encima de cualquier diferencia partidista o interés personal.