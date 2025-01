Buscará Gobierno de Mazatlán concesión de 10 accesos a playas para garantizar el paso libre cada 500 metros

MAZATLÁN._ En busca de garantizar accesos a playas para toda la ciudadanía, el Gobierno de Mazatlán buscará la concesión de 10 accesos públicos a zona federal; esto para tener tránsito seguro al menos cada 500 metros, tal y como lo marca la Ley General de Bienes Nacionales.

Lo anterior fue confirmado por el director de Operadora y Administradora de Playas, Ángel García Contreras, quien además mencionó que según la Ley General de Bienes Nacionales desde el 2021, los propietarios de predios colindantes con la zona federal marítimo terrestre, están obligados a garantizar el libre acceso a las playas.

“Ellos deben dar un paso de servidumbre que puede ser voluntario, o en dado caso la Profepa puede hacer un procedimiento legal para que se les indemnice y se proceda a hacer el acceso respectivo. Estamos en proceso de negociación con la gente que bloqueó el de Punta Camarón, que ya sigue abierto afortunadamente para algo así”, dijo García Contreras.

“Precisamente, ya vamos a seleccionar 10 accesos en la zona federal nosotros, 10 accesos por los cuales vamos a pedir concesión, que para el gobierno se llama ‘Acuerdos de destino’, desde Cerritos hasta Punta Camarón, para que se garantice el acceso público, al menos cada 500 metros, como lo marca la Ley General de Bienes Nacionales”.

Señaló que buscarán proponer a la Comisión que regula las zonas federales, una propuesta para que ya no se expidan tantas licencias de construcción, pues en los últimos años se han dado algunas sin tomar en cuenta el tema del acceso a playas.

“También vamos a proponerle a la comisión que regula la zona federal de Cabildo, para que haga una propuesta reglamentaria, tanto al reglamento de planeación como de construcción, para que no se sigan expidiendo, para que cuando se libere una licencia de construcción en la zona colindante al malecón, a la zona federal, se garantice el acceso público, porque se han dado licencias de construcción sin condicionar el acceso, entonces, eso debe estar en el reglamento de construcción”.

Añadió que aunque no son decisiones del Ayuntamiento, espera que mediante una reforma de planeación, se nieguen ciertos dictámenes de uso de suelo para obras colindantes a la zona federal.

“La otra es también la reforma al reglamento de planeación, para que no se sigan liberando dictámenes de uso del suelo colindantes con la zona federal, porque ese es el requisito fundamental que Semarnat toma como base para otorgar los permisos o concesiones para la construcción de palapas u otras actividades. Entonces, es necesario que ya no se expidan, porque no son permisos, son opiniones técnicas, pero que no sería competencia del ayuntamiento, porque ya es zona federal”