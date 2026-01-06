Buscará Gobierno de Mazatlán concretar este 2026 el proyecto del nuevo Panteón Municipal

Ante la petición que se tiene por un nuevo Panteón Municipal, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez señaló que aún se sigue considerando este proyecto en el Presupuesto de Egresos 2026, para lo cual están realizando estudios necesarios y la búsqueda de un terreno idóneo.

Mencionó que está al tanto de la necesidad de la gente por encontrar nuevos espacios para enterrar a sus familiares, por lo que esperan avanzar más en el proyecto este año para traerles buenas noticias a los mazatlecos en ese rubro.

“Bueno, de acuerdo al Presupuesto de Egresos que acabamos de autorizar para 2026, tenemos un rubro en el cual nosotros estamos considerando el proyecto del Panteón Municipal. Sería la creación de uno nuevo y estamos ahorita en temas de estudios porque deben de cumplir con diferentes reglamentos”, explicó Palacios Domínguez.

“Entonces es algo que está en fase de proyecto y vamos más adelante a anunciarles en dónde sería, pero sí queremos en este 2026 tener la oportunidad de darle al pueblo mazatleco un nuevo espacio, un nuevo Panteón Municipal que tanto nos piden”.

Añadió que aún les quedan dos años más de Gobierno para concretar el proyecto del Panteón Municipal, aunque buscarán que sea este mismo año cuando se ponga en marcha.

Todo esto podrá ser posible, dijo, gracias a las buenas finanzas que dejó el 2025 en el Ayuntamiento.

”Nos quedan dos años más y ahorita gracias a que hemos tenido finanzas sanas, ya en 2025 cerramos con buenas finanzas y en este 2026 hay buena proyección de recursos que estén ingresando al Ayuntamiento, pues lo tenemos ya etiquetado este proyecto tan importante que para los mazatlecos”.

“Vamos a estar trabajando sobre ellos e iremos informándoles ya que tengamos un terreno, ya que tengamos los estudios de factibilidad y poderles dar más información, pero tenemos contemplado este 2026 darles buenas noticias al respecto”.

Durante el mes de julio del año pasado, Palacios Domínguez estimó que serían alrededor de 10 millones de pesos los que se destinarían al proyecto del Panteón Municipal, y desde entonces su lento avance y poca información ha provocado algunas críticas de los regidores de Cabildo.