El Gobierno de Mazatlán buscará recuperar un predio de la Avenida Bahía que dicen que un particular cercó.

El Alcalde Édgar González Zataráin se reunió éste jueves con la directora de Bienes Municipales, Esther Alicia Mendívil Anduaga, para abordar el tema de un polígono del terreno perteneciente al municipio.

El Alcalde comentó que dicho polígono de tierra conecta con una área importante de la ciudad, cerca de la Avenida Bahía, el cual se donó hace tiempo al Ayuntamiento, por lo que harán todo lo posible para tenerle de vuelta con los trámites necesarios.

”La reunión con Bienes Municipales es sobre un tema que traemos de unos polígonos (terrenos) que son muy importantes, ya que este polígono viene por la zona del área norte de la ciudad, por allá por la Avenida Bahía, que sale precisamente por El Habal Cerritos, y es un terreno que se donó el municipio hace muchos años, pero que ahora un particular cerró”, dijo González Zataráin.

”Estamos buscando la manera de cómo recuperarlo, ese es el tema principal de la reunión con Bienes Municipales y es algo que vamos a trabajar para conseguirlo”.

Sobre sí será complicado recuperar el terreno tras el cierre al paso en la zona, explicó que si no se atienden este tipo de problemáticas por constatar el dueño real de la zona, pueden llegar a suscitarse hasta juicios, por lo que ellos trabajarán para probar que les pertenece.

”Siempre son complicados estos temas; sí existe el riesgo de perderse esos terrenos si no se le da seguimiento, ya que no solamente tienes qué reclamarlo sino que tienes que irte a juicio y seguir ese juicio, pero ya con documento en mano si no desistes, lo vas a conseguir. La cosa es que se debe insistir para que tarde o temprano lo podamos obtener para el municipio”.

González Zatarain añadió que estos temas no son nuevos, pues ante el poco interés de gobiernos pasados, la gente se ha apropiado de terrenos que son del municipio, así que dijo que su equipo de trabajo ya está buscando la forma de combatir estos hechos conforme a lo que dicta la ley.

”Estos temas ya han sucedido, lo vivimos en el fraccionamiento Jacarandas con un área verde que se recuperó; pero este tipo de cosas suceden mucho porque precisamente la autoridad muestra poco interés, entonces, a veces la gente invade ciertos terrenos que las autoridades ahí van dejando para no entrar en conflicto”.

”Nosotros sí hemos entrado en conflicto con gente que ha invadido o que se apropia de áreas que según ellos tienen documentos, a veces apócrifos, y bueno, lo que hacemos es decirles que demuestren la certeza jurídica y que sea el tribunal quien determine el fallo”.

El polígono de tierra que el Alcalde afirma les pertenece tiene una longitud de 14 mil metros, más de un hectárea, y se encuentran muy cerca de la zona turístico, por lo que es entendible qué busquen recuperarlo para más adelante realizar alguna obra o construcción ahí, además que cruza entre la avenida que sale para el Centro de Convenciones.

”Ese polígono es como de 14 mil metros; creemos que vale la pena porque es en la zona norte, allá por el área turística, sobre todo porque por ahí va un trazo de avenida, muy parecido por ejemplo al de la avenida que viene de Cerritos por el Palmar, que se llama Bahía, el cuál va a salir por el Centro de convenciones y desvía el tráfico”.

”Este polígono que buscamos está atravesado en la zona que mencionamos, entonces, nosotros con toda tranquilidad dijimos, es propiedad del municipio y aquí están los documentos, pero fue ahí qué apareció otra persona involucrada”.