Buscará Oficialía Mayor de Mazatlán consensuar con comerciantes del Centro tema de bardas en su zona de trabajo

Tras la molestia de algunos comerciantes y vendedores semifijos ubicados en la calle Leandro Valle por la construcción de bardas en su zona de trabajo, el Oficial Mayor del Ayuntamiento, Fernando Arballo Quintero, indicó que buscarán consensuar con ellos la toma de decisiones que haga Gobierno del Estado con respecto al proyecto de electrificación del mercado José María Pino Suárez.

Mencionó que ya hubo un pequeño diálogo con los comerciantes para hacerles saber que la intención es llegar a buenos acuerdos para todos los involucrados, ya que también se están llevando a cabo mesas de trabajo en donde se les va a tomar en cuenta y se va exponer sus necesidades.

”Más que todo tuvimos un pequeño diálogo con ellos de parte de Comercio, en el sentido de que vamos a consensuar con ellos las decisiones. Sea la negociación que vamos a llevar, siempre se va a consensuar con ellos para llegar a buenos acuerdos”, dijo Arballo Quintero.

”De hecho hoy tenemos una mesa de trabajo con el Gobierno del Estado y todas las áreas involucradas. En este caso Oficialía nada más es el tema de los comerciantes, de consensuar con ellos sobre los acuerdos y el proyecto que se vaya a hacer; es decir, que ellos sean tomados en cuenta y apoyarlos para que estén contentos en cómo vaya a quedar el acuerdo”.

Insistió en que el Gobierno Municipal y la Oficialía Mayor estarán viendo para que su posición y ventas no se vean afectadas por la realización del proyecto, pues cabe recordar que algunos locatarios temían que una reubicación les fuera a pegar directo en sus ganancias.

”Sí se les dará garantías de parte del Municipio, de parte de la Presidenta Municipal, de que los vamos a seguir apoyando como siempre lo hemos hecho, de una forma de que todos se hagan beneficiados siempre”.

Reiteró que la obra actualmente no está detenida pese a que no ha habido movimiento desde la semana pasada, sino que va a continuar paulatinamente mientras se consensua con los comerciantes, ya que ellos siguen pagando su cuota de trabajo para realizar sus labores.