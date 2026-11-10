Buscará Sectur reducir afectaciones a Mazatlán por cancelaciones de vuelos de Viva Aerobús

Ante las cancelaciones y modificaciones de vuelos de Viva Aerobús, la Secretaría de Turismo de Sinaloa buscará conocer las repercusiones para Mazatlán y gestionar medidas que permitan disminuir las afectaciones a la conectividad del destino, informó su titular, Mireya Sosa Osuna.

Sosa Osuna señaló que sostendría una reunión con representantes de la aerolínea para abordar la situación, que atribuyó a inspecciones y mantenimiento de motores, así como a dificultades para disponer de refacciones.

De acuerdo con la información expuesta por la funcionaria, Viva Aerobús tiene 43 aeronaves en tierra, lo que limita su capacidad para mantener la programación de vuelos.

“Viva Aerobús, ahorita tienen el tema de los motores, 43 aviones en tierra tienen. Entonces esto se debe a los equipos, a los motores, mantenimiento, y esos tienen que estar en tierra, no pueden salir, es por eso la reducción y la cancelación que se ha dado a nivel nacional”, comentó.

Como ejemplo de las repercusiones en Mazatlán, mencionó que algunos socios comerciales procedentes de Chihuahua no pudieron asistir al encuentro Fiesta Amigos Mazatlán por esta situación, además de que también tuvo conocimiento de cancelaciones en Monterrey y otras ciudades.

“De hecho, teníamos algunos partners que iban a estar aquí de Chihuahua, no pudieron estar, esa es la razón, pero nos enteramos que también se cancelaron en Monterrey y se están cancelando en toda la República”, manifestó.

La secretaria explicó que las revisiones involucran motores Pratt & Whitney utilizados en aeronaves Airbus A320neo y A321neo, a lo que se le suman retrasos en la cadena de suministro y limitaciones en la capacidad de mantenimiento, que prolongan el tiempo de permanencia de los aviones en tierra.

Asimismo, destacó que las inspecciones son preventivas y tienen como propósito garantizar que las aeronaves operen en condiciones adecuadas.

“No significa que todos los aviones de Viva sean inseguros, ni mucho menos, es todo lo contrario, lo hacen por temas de seguridad y precisamente las inspecciones buscan garantizar que las aeronaves operen en condiciones adecuadas”, declaró.

Sosa Osuna reconoció que la disponibilidad de equipos está fuera de su control, aunque se buscará reducir las repercusiones para el puerto mediante el diálogo con la empresa.

“Mira, es que eso no está en la mano de los destinos, desafortunadamente”, señaló.

Finalmente, la funcionaria agregó que todavía no existe un plazo definido para la normalización de las operaciones, debido a la incertidumbre sobre la disponibilidad de equipos y refacciones para los motores.