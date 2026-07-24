Buscará Semarnat regularizar desarrollos inmobiliarios sin frenar la inversión en Mazatlán

Con la finalidad de poner orden en el crecimiento urbano del puerto sin afectar las inversiones que generan empleo y desarrollo económico, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales buscará la regularización de desarrollos inmobiliarios que fueron construidos sin contar con la Manifestación de Impacto Ambiental en el puerto.

Así lo dio a conocer el delegado en Sinaloa, Renato Ocampo Alcántar, el cual reconoció que el acelerado crecimiento inmobiliario registrado durante los últimos años dejó un importante rezago en materia ambiental, al existir diversos proyectos que iniciaron su construcción sin haber tramitado la Manifestación de Impacto Ambiental que les correspondía por ley.

Ocampo Alcántar expresó que Mazatlán experimentó un “boom” en infraestructura inmobiliaria, impulsado por la construcción de torres de condominios, hoteles y complejos habitacionales, situación que incrementó la oferta, pero que también evidenció deficiencias en el cumplimiento de la normatividad ambiental.

“El tema de los desarrollos inmobiliarios es un tema complicado en Mazatlán. Mazatlán tuvo un ‘boom’ en infraestructura turística, tanto en torres de condominios como en hoteles y lugares de alojamiento. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es regular de nuevo, regular y ordenar”, expresó.

Todas aquellas construcciones que debieron contar con una MIA y no la obtuvieron, explicó, no quedan automáticamente fuera de la ley, ya que la legislación ambiental contempla un procedimiento para regularizar estos proyectos.

“Todas esas construcciones que en su momento no tuvieron o no sacaron su Manifestación de Impacto Ambiental correspondiéndoles haberla sacado y autorizada por Semarnat, tienen un proceso que establece la ley para regularizar las construcciones”, comentó.

Asimismo, señaló que cuando una obra se encuentra en construcción sin contar con la autorización ambiental correspondiente, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente interviene para revisar el expediente y determinar las acciones procedentes.

En este sentido, explicó que la omisión de la MIA puede derivar en sanciones económicas para los desarrolladores, aunque la legislación también les permite iniciar un procedimiento de regularización para cumplir con la normativa ambiental.

“Para eso se tiene que hacer un proceso de revisión de Profepa cuando está en proceso de construcción y ellos tienen que presentar su Manifestación de Impacto Ambiental. Eso conlleva una multa de Profepa en caso de que tengan construcción, pero existe el procedimiento para poder regularizar eso”, explicó.

El delegado de Semarnat en Sinaloa aseguró que ya sostuvo reuniones con integrantes de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios de Mazatlán y afirmó que la respuesta del sector ha sido positiva.

De tal forma, comentó que, a diferencia de otros casos donde la autoridad actúa a partir de denuncias ciudadanas, en esta ocasión varios empresarios han acudido voluntariamente a iniciar su proceso de regularización.

“Ellos son los que se han venido acercando. Es diferente que nosotros lleguemos por una denuncia a que ellos busquen regularizar su situación. Hemos tenido muy buena respuesta”, comentó.

Además, añadió que el propósito de este procedimiento también es otorgar certeza jurídica a quienes adquirieron departamentos, condominios o inmuebles dentro de estos desarrollos.

”Es importante regularlos y ordenarlos para que las personas que son dueñas de esos departamentos o de esos edificios tengan certeza jurídica de que están cumpliendo con la ley en todo momento”, declaró.

Busca Semarnat equilibrio entre inversión y medio ambiente

Ocampo Alcántar señaló que la intención de la dependencia no es detener el desarrollo económico de Mazatlán, sino lograr que éste ocurra dentro del marco legal y con respeto al medio ambiente.

Por tal motivo, recordó que la instrucción de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, Alicia Bárcena Ibarra, es que la autoridad ambiental no sea un obstáculo para las inversiones, sino una institución que permita conciliar el crecimiento económico con la conservación de los recursos naturales.

“No buscamos que se llegue a una demolición. Lo que buscamos es que la inversión persista porque sabemos que son fuentes de trabajo, siempre y cuando cumpla con la regulación”, afirmó.

Ocampo Alcántar agregó que Mazatlán basa buena parte de su actividad económica en sus atractivos naturales, por lo que el desarrollo urbano debe realizarse sin comprometer el entorno que distingue al destino turístico.

“Tenemos que ser un punto de equilibrio entre el desarrollo social y económico y el desarrollo ecológico. Hay que tener inversión, pero hay que cuidar el medio ambiente. Mazatlán es eso, es lo que vendemos como destino turístico y por eso tenemos que cuidar nuestro entorno”, puntualizó.