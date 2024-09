Ante los actos de violencia en zonas como la sierra de Concordia, San Ignacio u otros municipios de la zona, muchas familias han tenido que dejar sus hogares y desplazarse a Mazatlán, por lo que la SEPyC buscarán la manera de apoyar a sus hijos para ingresarlos a escuelas del puerto y que no pierdan su proceso escolar.

José Juan Rendón Gómez, jefe de Servicios Regionales de la SEPyC en Mazatlán, confirmó que les han dado la indicación que se atiendan y den apoyo a los hijos de los desplazados de otros los municipios, señalando que ya trabajarán por acomodarlos en las escuelas más cercanas a donde se están albergando en estos momentos.

“La indicación que hemos tenido nosotros es que la prioridad la tienen los desplazados, buscarles los espacios y en dado caso aquí en Mazatlán tenemos nosotros desplazados de Concordia, San Ignacio, de otro municipio, la prioridad es buscarles las escuelas más cercanas al domicilio donde ellas vivan, eso creo que nos queda un reto, porque muchas veces la escuela no tiene espacio, están sobresaturadas; entonces, dentro del contexto de la propia, de estar ahí viviendo, buscarles las escuelas más cercanas que no les implique, desplazarse y esperar en su momento que estas cosas se tranquilicen”, informó.

Agregó que pese a las intenciones de brindarles ayuda, no han recibido ninguna petición por parte de los desplazados o de los planteles para recibir a los niños, sin embargo, explicó cuál es el proceso para los interesados, así como las condiciones en que el plantel puede recibirlo.

“No tenemos datos concretos porque hasta ahorita, el día viernes, jueves, nadie se ha acercado con nosotros a pedirnos un espacio en alguna escuela. Entonces, ese es el indicador, si de repente llegan un par de familias que nos dicen: ‘nos bajamos y queremos un espacio en la escuela, no tenemos nadie’, a lo mejor han ido a la escuela y así la escuela a lo mejor les dio el espacio, o si la escuela no les pasó, van con nosotros en el transcurso del día”, dijo.

“La primera instancia que tiene que hacer el padre de familia es el plantel educativo más cercano a su escuela, es decir, ver si tiene el espacio para que su hijo estudie. Ya un caso que le diga que no tiene el espacio, acuden con nosotros, nosotros checamos la capacidad que tiene el plantel, cuántos alumnos tiene inscritos, y le podemos comprobar que tiene espacio para asistir a esos niños. Muchas veces el plantel decide, pero vende el derecho al niño a recibir educación, y no se puede condicionar bajo ninguna circunstancia el ingreso del niño al plantel escolar”, enfatizó.

Reportan escuelas saturadas

Por otro lado, José Juan Rendón mencionó que quizás Mazatlán no está preparado para recibir a tantos niños si la situación de violencia continúa, esto debido a que ya existen planteles con sobrepoblación, por lo que ellos buscarán una manera de hacer una organización del alumnado que pueda beneficiar a todos.

“No podemos decir que estamos preparados porque no tenemos escuelas con un espacio extra, no tenemos las condiciones, hay escuelas que tenemos ya con la pura población de Mazatlán, sobresaturados, en el caso de Santa Fe, que es la mayor demanda que tenemos, en la Bicentenario, Pradera, son muchas escuelas que de repente ya no tenemos espacio, pero nosotros vemos la capacidad que se le tiene autorizado al plantel”, informó.

”Si un plantel tiene 45 alumnos, tiene 40, entonces caben cinco más. Si tiene 38 alumnos y la capacidad es 45, entonces ¿por qué no tiene el espacio ese niño? Es lo que vemos nosotros, ya en control escolar checamos la capacidad del plantel. Tenemos que buscar los espacios. El derecho a la dignidad del alumno no está en negociación, es un derecho a recibir educación, es un compromiso del Gobierno del Estado, del Gobierno Federal”.