Buscarán Empacadoras Artesanales de Mazatlán pedir ayuda a Sheinbaum ante la falta de trabajo

MAZATLÁN._ Luego de una pésima temporada donde su trabajo se vio reducido significativamente, la primera Cooperativa de producción Pesquera Empacadoras Artesanales de Mazatlán, buscarán pedir apoyos a la Presidenta Claudia Sheinbaum en su arribo al puerto.

Lizeth Hernández Arreola, presidenta de la cooperativa, acudió a las afueras del hotel donde pernoctará esta noche Sheinbaum Pardo en Mazatlán, con la intención de entregarle una petición escrita con los nombres de las mujeres que no cuentan con empleo actualmente.

“Estamos aquí para esperar a la doctora Claudia Sheinbaum, a nuestra presidenta, para hacerle la petición que nos incluya, que nos apoye, que nos dé un apoyo extraordinario a las empacadoras a falta de trabajo. Solamente tuvimos tres semanas de trabajo ahora que se levantó la veda y pues se les está apoyando a otras partes, así que nosotros también necesitamos que nos apoyen para los pequeños negocios”, dijo Hernández Arreola.

“Son pequeños negocios que las compañeras de trabajo hacen como venta de ropa, zapatos, comida, dulces, y necesitamos un fondo para empezar a trabajar porque no hay trabajo, no hay camarón. Estamos a la expectativa de que entran o no se entran los barcos”.

La líder de las empacadoras mencionó que está temporada solo trabajaron durante tres semanas (a veces tres días a la semana nada más), cuando en años anteriores lo habían hecho durante tres meses, por lo que decidieron traerle en persona la solicitud de apoyo a Sheinbaum.

“En ésta petición le traigo la lista de las 107 socias. Le traigo la petición para que voltee a ver a las empacadoras y que les den el apoyo, porque siempre le dan el apoyo al empresario, pero a la mano de obra no”.

“Ya una ocasión hablamos con ella porque le pedimos el favor de que nos incluyera 30 mujeres que estaban fuera del ‘Bien Pesca’, ella ya nos contestó, ya nos dio la respuesta y nos dijo que adelante, ahora en el mes de marzo se abrirá ventanilla para todos los que faltan inscribirse en ‘Bien Pesca’, actualizaremos la información e ingresarán ahí las 30 compañeras que faltan”.