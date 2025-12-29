Buscarán en el Cabildo de Mazatlán impulsar mejoras en mercados municipales

Tras un 2025 donde consiguieron realizar algunos trabajos para el mercado Pino Suárez, la Comisión de Rastros, Mercados y Centrales de Abasto del Gobierno de Mazatlán, ya perfila nuevas mejoras para estos inmuebles en 2026, principalmente un cambio de techumbre para el mercado de la Colonia López Mateos.

Como integrante de la Comisión, Mylai Quintero Beltrán señaló que fue un año muy activo y dinámico en el que participaron en Cabildo para obtener avances en su rubro.

Esto debido a que los cinco mercados municipales carecen de varias situaciones en su estructura y servicios en las inmediaciones.

“En cuanto a la reparación de los sitios; primero que nada decir, que los cinco mercados que existen bajo la supervisión, el cuidado y el mando del Municipio, que son el Pino Suárez, el de la Juárez, el de López Mateos, el Cuauhtémoc de Villa Unión y el de Flores Magón. Todos carecen en similitud de varias situaciones, principalmente en lo que es la techumbre”, dijo Quintero Beltrán.

”En particular la de mayor riesgo es el (mercado) de López Mateos, porque tiene una techumbre de asbesto, que es muy dañina para la ciudadanía, ya que puede ocasionar enfermedades; inclusive que es un mercado que tiene veintitantos locales, pero solamente están activos cinco”.

Mencionó que han estado trabajando con la gente de dicho mercado para que puedan ocupar los espacios libres y reactivar la economía gracias a la demanda de los clientes. Añadió que buscarán emular lo hecho en el mercado Pino Suárez, donde ya se hizo un trabajo en las canaletas y hoy continúan con temas cableado.

”Estamos trabajando con la gente de ahí para hacer conciencia de que tenemos que reactivar la economía; reactivarla para que nuevas personas puedan también adquirir o tener un puesto ahí, y así poder ofertar mayor demanda a la ciudadanía alrededor, porque si no, pues estamos hablando que tendríamos un elefante blanco, o tendríamos que reubicar a la gente”.

”Nuestro objetivo es que se cambie la techumbre, asignarle recursos, así como al Pino Suárez que ya le asignamos, hubo una reasignación de recursos en lo que fue del año de 2.5 millones de pesos para que hicieran la reparación de las canaletas. Ya se reparó y estamos trabajando en el cableado porque hace unos días hubo ahí una chispita, y pues nosotros no podemos estar poniendo riesgo ni a la ciudadanía ni tampoco a los locatarios”.

Indicó que siguen trabajando en evaluar el presupuesto del próximo año para ver de qué forma puedan asignarle más recursos al mejoramiento de mercados y centrales de abastos; además de los temas de drenaje y trampas de grasa, por las que algunos mercadillos han padecido este periodo.

”También la cuestión del agua, del drenaje más que nada, porque los locatarios deben de tener trampas de grasa, que no todos lo cumplen, y los que cumplen a veces limpian las trampas y después vuelven a vertirlo a los drenajes; lo cual provocan que se esté colapsando”.

”Entonces, mucha conciencia, mucho trabajo, hemos estado haciendo recorridos en los diferentes mercados; continuamente tenemos mesas de trabajo con las uniones de los mercados, trabajando con ellos para ese tipo de situaciones, y parece que ahí vamos. Hemos hecho una muy buena cercanía y empatía con ellos, de tal manera que se han estado trabajando con recursos propios de las uniones y con un poco de apoyo nuestro”.