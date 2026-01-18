$!Buscarán vecinos de Fovissste Playa Azul poner una nueva mesa directiva

“Lo que pasa es que desde que se hizo la avenida El Delfín, que afortunadamente nos conecta como colonia, las dos franjas de este lado y del Issste ya son amarillas, pero hay como cierta tolerancia por la situación del hospital. Ellos tiene dos estacionamientos, así que ahí tendrían que reaccionar y regular su circulación”.

Comentó que fue por medio de una visita que les hizo el regidor Felipe Parada, la forma en que pudieron traer a Tránsito para que quitará los carros estacionados en la calle y solucione un poco el problema del tráfico en la avenida Mazatlán. No obstante, entiende que haya molestia de los vecinos en ciertos sentidos

“Entonces, yo creo que fue un malentendido, creo que el enojo le gana a las personas y considero que ya con esta Asamblea extraordinaria, informativa, se arreglaron bastantes malentendidos y esperamos que así siga. Yo creo que en un problema siempre hay que encontrar la oportunidad, entonces, hoy hubo muchas soluciones y yo espero que en adelante esto se dé”.

“Bueno, en primer lugar, al ser Presidente de un comité vecinal en el Fovissste Playa Azul, que se formó hace más de casi 50 años, sabes que hay cambios buenos, malos y de todo. Sin embargo, puedo decir que lo único que se hizo fue en base al reglamento, pero yo no tengo que ver ni tengo influencia en el Ayuntamiento. De hecho, hay reuniones, lo único es que se han pedido reuniones para que nos atiendan ellos”, replicó Tirado Osuna.

En la Asamblea informativa, la presidenta de la colonia, Sarahí Tirado explicó que su comité vecinal únicamente buscaba la manera de resolver las situaciones que sufría el asentamiento, pero siempre haciendo valer la ley y el reglamento. Además, negó cualquier acusaciones de tener influencias con la Alcaldesa Estrella Palacios u otra gente de Gobierno.

Inconformes por como Tránsito Municipal estaba retirando sus vehículos afuera de sus domicilios y de algunos negocios de la avenida principal, debido a una medida que había solicitado la mesa directiva a las autoridades, reclamaron el no ser tomados en cuenta y acudieron a la Asamblea con la intención de levantar la voz y pedir respuestas.

Luego de que en la última semana, vecinos de Fovissste Playa Azul denunciaran a la Presidenta de la Colonia por alguna toma de decisiones que ellos consideraban arbitrarias, este día se celebró una nueva asamblea informativa entre los colonos, donde tras horas de discusión, afirmaron que presentarán una nueva planilla para sustituir a la actual mesa directiva vecinal.

“Por parte de nosotros, pedimos que se regularizara porque nos obstruye nuestras entradas a nuestras casas. Ya ha habido atropellados, inclusive de nuestra misma colonia; ha habido choques de nosotros mismos porque no vemos al querer salir a la avenida Mazatlán. Entonces vino el regidor, hicimos una visita con personal de Tránsito y pues iban a resolver muchos problemas”.

Sobre la decisión de los vecinos de presentar una planilla para votarla y remover al actual comité vecinal por inconformidades, Sarahí expresa que están en todo su derecho y podrán presentarla en una nueva sesión, para que sea elegida en setiembre, fecha en la termina su mandato, el cual afirma haber asumido hace tres años.

“Sí, al contrario, o sea, yo creo que yo debo respetar los estatutos, el próximo comité se tiene que generar en septiembre en Asamblea. Se acordó que se tiene que hacer conforme a los estatutos, entonces ellos tienen que generar dos planillas, así como lo hicimos nosotros, y votarse con una propuesta de trabajo, además de comprometerse en los próximos tres años”.

CONTINÚAN CON LAS INCONFORMIDADES DESPUÉS DE LA ASAMBLEA

Por otro lado, la vecinos de Fovissste Playa Azul señalaron que no queda conformes con la Asamblea de este día, pues tenían la intención de quitar a la mesa directiva por mayoría de votos. En tanto, también los acusan de tener descuidadas las áreas verdes y no hace lo posible por recuperarlos.

“No nos vamos conformes porque a lo que veníamos no hubo solución (imponer una nueva mesa directiva). Son muchas las inconformidades e injusticias que ya se estaban haciendo; inclusive ella, todo lo que ha estado publicando, es por pleito con los habitantes de aquí mismo. Yo vivo como a dos calles y yo no sabía que era la presidenta, supe hasta el año pasado”, comentó Xóchitl Hernández, vecina de la colonia.

“(La molestia) Es porque no nos pidieron a nosotros el voto para elegirla ella y aceptar las decisiones que toman. Las áreas verdes eran un cochinero. Yo tengo un área verde que desde que llegamos aquí, mi papá se hizo cargo de ella; la tengo con plantas en Tejaban, pero el área verde está libre. Hay muchas áreas verdes abandonadas que son un cochinero y ellos de aquí (Comité) no se hacen cargo de ellas”.

¿QUÉ PASA CON LOS BOMBEROS VETERANOS?

De igual modo, durante la Asamblea se tocó el tema de buscar mantener a los Bomberos Veteranos en la actual base ubicada entre las calles Culiacán y Sinaloa de Leyva, ya que el comité vecinal quiere reactivar la caseta de policía por los problemas de inseguridad que genera la vía del tren. Y añaden que a los Veteranos se les ha sugerido moverse a otro espacio cerca de ahí.

“Los Bomberos Veteranos tendrán que revisar sus necesidades. Yo creo que este lugar no es el más digno para ellos. Sabemos que hacen la mejor labor que pueden, recuerden que son voluntarios, no es el mismo ingreso que se le da del Ayuntamiento; sin embargo, esa zona de ahí es nuestro parque y ese edificio, ese pequeño edificio es una caseta de seguridad”, opinó la Presidenta Abigail Tirado.

“Entonces nosotros tenemos muchos problemas de seguridad por las vías del tren, hay una circulación de gente, de personas que muchas veces no andan con buenas intenciones. Ya le hemos pedido a Seguridad Pública que regresen los policías de barrio, que se vuelva a usar la caseta de policía porque muchas veces anda gente que no anda con buenas intenciones”, añadió.

Mientras tanto, los vecinos declaran que tener a los Bomberos Veteranos tan cerca de sus domicilios es una bendición para sus familias, pues durante año han estado ahí para atender las emergencias que se presentan tanto en la colonia como lugares aledaños.

“Yo estoy con los Bomberos porque a mí sí me han ayudado mucho, tanto en la cuestión de cuando los ocupé con mi papá, con mi mamá, con mi compadre, hasta cuando mi esposo tuvo el accidente, estuvieron para apoyarnos. De hecho esta zona, es en una zona en la que los Bomberos pueden atender una incidencia a la hora que uno los necesita, ellos están”, dijo Xóchitl Hernández.

“Los rondines de policías siempre hay, pero de todos modos hay mucho robo. Ya estuvo aquí la caseta y la abandonaron; era un cochinero, agregadero de animales, agregadero de personas, hasta que los Bomberos se hicieron cargo de ese área”.